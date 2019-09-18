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Курсы валют ЦБ РФ на 18 сентября: 64,4290 руб/доллар США и 71,2391 руб/евро

18 сентября 2019
ЦБ РФ с 19 сентября установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 64,4290 руб.
  • 1 евро - 71,2391 руб.
  • 10 китайских юаней - 90,8961 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,3077 р. (0,48%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,6351 р. (0,90%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,5042 р. (0,56%).

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