Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 18 сентября: 3 090,8799 руб/1 г золота и 36,7800/1 г серебра
18 сентября 2019
ЦБ РФ с 18 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 3 090,8799 руб.
- 1 грамм серебра - 36,7800 руб.
- 1 грамм платины - 1 921,3600 руб.
- 1 грамм палладия - 3 279,9199 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
8,5399 р. (0,28%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,1800 р. (0,49%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
34,2800 р. (1,75%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
40,3600 р. (1,22%).
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