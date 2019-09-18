ИК «Фридом Финанс»: Рынки ждут итогов двухдневного заседания ФРС

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Американские фондовые индексы закрылись во вторник преимущественно в плюсе в ожидании снижения ставки ФРС и на фоне обещаний Саудовской Аравии восстановить добычу до конца сентября. S&P500 поднялся на 0,26%. Наибольшим ростом закрылись защитные сектора коммунальных услуг и недвижимости на фоне коррекции процентных ставок.

Мировые фондовые площадки замерли в ожидании итогов двухдневного заседания ФРС, на котором планируется снижение ставки на 0,25%. К тому же настроения инвесторов стабилизировались на фоне признаков того, что Саудовская Аравия быстро восстанавливает добычу после атаки на выходных. Между тем, сохраняются опасения по поводу торговой напряженности, поскольку близится встреча высокопоставленных чиновников США и Китая в октябре.

Ожидания решения ФРС способствуют боковой динамике рынков по большей части. Шанхайский индекс CSI 300 в плюсе на 0,5%, гонконгский Hang Seng и японский Nikkei при этом в нуле. Европейские площадки также открылись нейтрально.

Умеренный спрос на безопасные активы сохраняется. Облигации продолжают рост третий день подряд. Доходность 10-летних казначейских облигаций США опускается ниже 1,80%. Золото на месте. Нефть марки Brent торгуется чуть выше $64 за баррель после вчерашней коррекции от пиковых значений. Таким образом, аппетит к риску невысокий, инвесторы осторожничают. Сегодняшняя динамика индекса S&P500 будет зависеть от риторики регулятора.

Рынок с высокой вероятностью ожидает снижения уровня ставки сегодня до 1,75%-2,00%, поэтому само по себе подобное решение не вызовет сюрпризов. Настроения инвесторов в большей степени будут зависеть от дальнейших перспектив монетарной политики и экономики, о которых больше расскажет Джером Пауэлл на пресс-конференции. Мы ожидаем, что регулятор будет достаточно мягким, так как новое развитие торговых войн и запланированное введение тарифов угрожают экономическому росту. Так что, возможна положительная реакция рынков по итогам заседания и попытка подъема выше 3010 у индекса S&P500.

Техническая картина остается комфортной для продолжения роста в среднесрочной перспективе. Показатели момента RSI и MACD находятся на значениях, благоприятных для возобновления ралли. Индекс широкого рынка находится в нерешительности перед заседанием ФРС, так что сегодня появится больше ясности относительно перспектив ближайших дней.