ИК «Фридом Финанс»: Фондовый рынок США - Возможны разные варианты

Игорь Клюшнев, начальник департамента торговых операций ИК «Фридом Финанс»:

Индекс S&P500 находится примерно в 1% от абсолютных максимумов, что говорит о высокой степени уверенности инвесторов в завтрашнем дне. Действительно, поводов для оптимизма с начала осени прибавилось, и главным фактором здесь стал ожидаемый прогресс в торговых переговорах между США и Китаем. Именно сообщение о запланированном на октябрь новом раунде встреч торговых представителей стран стало основным драйвером, который позволил котировкам выйти за пределы августовской консолидации.

По новостному фону отслеживается готовность Китая к уступкам и компромиссам. Так, например, соевые бобы и свинина были добавлены в список продуктов, освобожденных от дополнительных импортных тарифов. Китайские власти можно понять – экономическое замедление в стране все более явное, и перед 70-й годовщиной КНР, которая отмечается 1 октября, хотелось бы сообщить населению, что перспективы не такие уж и мрачные. Однако готовность продолжить переговоры – это ещё на само заключение сделки. Да, инвесторы абсолютно точно позитивно примут любое подобие итогового соглашения. Однако, если такой договор не позволит снизить, либо полностью устранить давление импортных тарифов, положительный эффект от него на рынке будет весьма краткосрочным. Действия Китая в течение всего 2019 года подтверждали их категоричное нежелание считаться проигравшей стороной в переговорах, поэтому и шаги навстречу могут иметь временный характер.

Смягчение риторики в торговом вопросе существенно изменило вероятность снижения ставки на 18 сентября. Вероятность того, что ставка не будет изменена совсем, за месяц выросла с 0% до почти 35%. Это объяснимо – в самой ФРС фактор неопределенности от торговых войн выделялся в качестве главного. Экономические данные в США не подтверждают необходимость снижения ставки прямо сейчас. Однако аргументом в пользу понижения являются околонулевые ставки, принятые Центробанками многих стран. Если ФРС примет решение воздержаться от смягчения монетарной политики, это вызовет заметный спад котировок. Но волне вероятно, что регулятору и нужно сейчас взять паузу, чтобы иметь в дальнейшем, в более явных условиях угрозы рецессии, больше возможностей для маневра.

В любом случае, инвестору по-прежнему стоит быть внимательным с выбором активов. Заметный рост компаний малой и средней капитализации (IWM), который наблюдался с конца августа и который опережал по темпам рыночной (SPY), не должен вводить в заблуждение. На горизонте года IWM заметно отстает от SPY. Поэтому предпочтение по-прежнему стоит отдавать прибыльным компаниям, которые в том числе платят дивиденды.