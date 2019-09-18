ИАЦ «Альпари»: Индекс МосБиржи проведет торги в коридоре 2800-2830 пунктов

Российские фишки открылись утром в среду разнонаправленно. Индекс МосБиржи и долларовый индекс РТС находятся в легком минусе. Индекс МосБиржи проведет сегодняшние торги в коридоре 2800-2830 пунктов. Мы советуем обратить внимание на акции «Норильского Никеля», так как глядя на цены на металлы, можно сделать вывод, что дивиденды за второе полугодие будут лучше, чем за первое, а также стоит учесть общую силу бумаги. В России не так много реальных фишек для диверсификации инвестиций. Портфели же традиционно состоят из бумаг нефтегазового сектора. Дорогая нефть, дешевый рубль – мечта бюджета и частных акционеров.

Нефть сорта Brent торгуется по $64,5 за баррель, понижаясь на 0,08%. Поставки нефти из Саудовской Аравии вернулись в норму с полудня вторника 17 сентября, заявил министр энергетики королевства Абдель Азиз бен Салман, его слова передает Reuters. Министр пообещал, что государственная нефтяная компания Saudi Aramco выполнит все свои обязательства перед клиентами в этом месяце. Производство топлива в стране восстановлено после атак на объекты Saudi Aramco на 50%, цитирует министра CNBC. По его словам, к прежнему уровню добыча вернется к концу сентября. К тому времени королевство намерено производить 11 млн баррелей нефти в сутки, а к концу ноября увеличить эту цифру до 12 млн баррелей.

Данные новости, конечно, успокоили рынки, однако военная премия в цене на нефть нам в обозримом будущем обеспечена. Никто не знает, ударят США по Ирану или нет. А если нет, то, значит, можно повторить. Плюс у Трампа скоро выборы, и если он не даст адекватный ответ, то он бумажный тигр. Шансы на победу сильно снижаются. Развязка близка, мы внимательно сидим за развитием событий.

Рубль торгуется без единой динамики. Ожидаемый коридор на сегодня по паре доллар/рубль составляет 64,4-64,7, евро/рубль – 71,1-71,4. Евро/доллар – 1,105.

По информации из деловых кругов усилия Бориса Джонсона по реализации планов жёсткого Брекзита оцениваются как рискованные и неэффективные. Планы Елизаветы II по отношению к единой Европе могут измениться. Если в ходе длящихся переговоров будет гарантировано свободное от вмешательства общеевропейских контрольных органов передвижение финансовых средств через находящиеся в суверенном владении Её Величества оффшорные территории. Назначение директором-распорядителем МВФ Кристалины Георгиевой вместо ушедшей на пост главы Европейского центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард можно рассматривать как финансовую капитуляцию Евросоюза под натиском США. Вместе с тем, не исключается возможность возникновения конфликта между МВФ, ЕЦБ, Банком Англии, с одной стороны, и ФРС США — с другой.

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»