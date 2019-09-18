ИАЦ «Альпари»: Тенге остался без нефтяной поддержки

После двух дней уверенного укрепления казахстанский тенге попал в зону коррекции в паре с долларом США. Утром в среду, 18 сентября, американская валюта торгуется по 386,67 тенге и повышается. «Казахстанец» потерял опору в виде сырья: баррель Brent в середине недели продолжает корректироваться и торгуется по $64,54 после пика недели на уровне $71,95.

Краткосрочно, доллар США сможет остаться в пределах 385,75-387,15 тенге, евровалюта — 423,50-426,00 тенге, российский рубль — 5,98-6,03 тенге. Очень интересно себя сейчас ведет пара рубль/тенге, которая снова крепнет после некоторого перерыва. Ее рост связан с заметным укреплением позиций российской валюты, но стоит признать, что потенциал для усиления «россиянина» все-таки ограничен рыночными интересами и здравым смыслом. Поэтому выше 6,05 тенге/рубль пока не видно.

Сегодня для мировых рынков капитала значимый день, Федеральная резервная система США свершит вечером двухдневное заседание и снизит процентную ставку на 25 базисных пунктов — таковы интересы Белого дома и президента Дональда Трампа. Сама экономика в стимулировании явно не нуждается, но дождемся комментариев ФРС на этот счет. Вечером волатильность на валютном рынке может расшириться, но тенге будет учитывать это уже утром в четверг.

Среди последних внутренних новостей Казахстана стоит отметить растущий интерес правительства к происходящему в сельском хозяйстве. На этой неделе Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на тот факт, что в сельское хозяйство направлен только 1% от всех инвестиций, и эту ситуацию нужно исправлять. Для РК сельскохозяйственный сектор может быть такой же точкой опоры, как и сырьевой, нужен только государственный интерес и поддержка. Тогда сюда придет и частный бизнес тоже.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»