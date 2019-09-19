ИАЦ «Альпари»: Биржи ждут новостей от ФРС США

Сегодня вечером российский фондовый рынок заметно сократил объемы активности в спустился в незначительный минус. Индекс МосБиржи сегодня консолидируется около 2816 пунктов, все движения будут завтра, после того, как на руках инвесторов окажутся факты от Федеральной резервной системы США. Индекс РТС завис около 1380 пунктов, где пока и останется - до того же времени.

В фаворитах спроса сегодня акции «Русала», которые растут на фоне слухов о дивидендах: член совета директоров En+ А. Шаронов сообщил в среду, что компания может выплатить дивиденды за третий квартал 2019 года. В 2018 году En+ дивиденды не платила из-за санкций, сейчас же все будет зависеть от конкретных финансовых результатов. Но само наличие прогресса в этом вопросе – уже позитивный момент.

Под давлением оказались бумаги «Сургутнефтегаза», которые и так пытались корректироваться после теста области максимумов ранее. Катализатором оказались слова главы компании Владимира Богданов о том, что эмитент не рассматривает идею обратного выкупа акций. Инвесторы рассудили следующим образом: раз стратегии относительно buy back нет, значит, та дочерняя структура, которую создали ранее, «Рион», пока ничем из заявленного заниматься не будет. Напомню, что взрывным ростом котировок бумаги «Сургутнефтегаза» этой осенью были обязаны рыночной уверенности в том, что новая «дочка» компании займется управлением активами на финансовом рынке.

Доллар США к вечеру слегка отступает в паре с рублем и торгуется по 64,25 руб. Здесь все спокойно - аукционы Минфина прошли не слишком результативно, но у ведомства нет задачи продать все по любой цене. Инвесторы ждут сигналов от ФРС и будут отыгрывать эти новости в четверг с утра. «Американец» закроет сессию среды в пределах 64,10-64,65 руб., евро - 70,80-71,45 руб. В ближайшие сутки в обеих парах может быть волатильно.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»