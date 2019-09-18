Альфа-Банк: Опасения замедления темпов экономического роста в Китае и США после заседания ФРС может стать поводом для фиксации прибыли

Российский рынок акций вчера стал жертвой распродаж на глобальных рынках на фоне усиления геополитических рисков на Ближнем Востоке, отмечают аналитики Альфа-Банка":
– Вчера российский рынок акций оказался под влиянием настроений на глобальных рынках, где инвесторы уходили из рискованных активов в “тихие гавани” – индекс РТС опустился на 1,1% до 1 381 пунктов, а индекс Московской биржи снизился на 0,5% до 2 820 пунктов. Отчасти подобная ситуация была спровоцирована отскоком цены на нефть (Brent -4,7% до 65,74 руб. за барр.) с максимумов понедельника, так как рынок оценивает долгосрочные последствия субботней атаки дронов на нефтеперерабатывающий комплекс Саудовской Аравии. Курс рубля вчера ослаб вчера (-0,5% до 64,33 руб. за доллар), завершив трехдневное укрепление, но укрепился на 3,5% с начала месяца. Европейские рынки в понедельник продолжили снижаться (индекс StoxxEuro600 ослаб на 0,1%) на фоне ухода инвесторов в защитные активы.
Сегодня на глобальном рынке может продолжиться консолидация индексов акций в ожидании окончания двухдневного заседания FOMC, которое завершиться в 21:00 МСК. После заседания начнется пресс-конференция с участием главы ФРС Джерома Пауэлла. Внимание инвесторов будет приковано к пересмотру прогнозов ФРС по ставкам на ближайшие периоды и к оценке рисков торможения глобальной экономики. В целом, мы считаем, что по итогам заседания среди инвесторов могут возрасти опасения замедления темпов экономического роста в Китае и США, что может стать поводом для роста спроса в защитных активах и фиксации прибыли в выросших акциях и валютах развивающихся стран.