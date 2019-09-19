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ИАЦ «Альпари»: ФРС США снижает ставку, рубль останется в «боковике»

19 сентября 2019

Минувшим торговым днем рубль укрепился в парах с иностранными валютами, но какого-то выраженного интереса к покупкам «россиянина» сейчас нет. Буквально на днях активизируется фактор спроса внутри налогового периода, а если и нефть выйдет в плюс, рублю будет еще комфортнее. Но пока все очень нейтрально и внутри «боковика», по крайней мере, в паре доллар/рубль.

Доллар завершил предыдущие торги на уровне 64,15 руб., понизившись на 0,3%. Евро упал на 0,75% до отметки 70,73 руб. Все вполне в рамках ожиданий.

К сегодняшнему утру внешний фон выглядит вполне спокойным. Федрезерв США накануне прогнозируемо понизил процентную ставку на 25 базисных пунктов, до области 1,75-2% годовых. Трамп, конечно, снова недоволен, но сбивать стоимость кредитования в угоду Белому дому никто и не собирался. Нефть Brent чуть отрастает, хотя статистика по запасам сырья в США накануне вышла в пользу «медведей». Баррель торгуется по $63,68, нефть в рублях сейчас стоит 4085 руб. - все же ниже, чем в начале пятидневки. Эмоции отчетливо уходят из сырьевых котировок, и это хорошо.

Сессия четверга, 19 сентября, для доллара пройдет в пределах 64,00-64,65 руб., для евровалюты - 70,50-71,25 руб. «Европеец» вполне может сегодня отыграть часть потерянного ранее.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»


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