Курсы валют ЦБ РФ на 19 сентября: 64,2199 руб/доллар США и 70,9373 руб/евро
19 сентября 2019
ЦБ РФ с 20 сентября установил следующие официальные курсы валют:
- 1 доллар США - 64,2199 руб.
- 1 евро - 70,9373 руб.
- 10 китайских юаней - 90,4620 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю
понизился
по сравнению с предыдущим днем
на 0,2091 р. (0,32%).
Курс евро по отношению к рублю
понизился
по сравнению с предыдущим днем
на 0,3018 р. (0,42%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю
понизился
по сравнению с предыдущим днем
на 0,4341 р. (0,48%).
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