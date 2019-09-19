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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 19 сентября: 3 111,7200 руб/1 г золота и 36,9800/1 г серебра

19 сентября 2019
ЦБ РФ с 19 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 3 111,7200 руб.
  • 1 грамм серебра - 36,9800 руб.
  • 1 грамм платины - 1 943,0100 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 308,0901 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 20,8401 р. (0,67%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2000 р. (0,54%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 21,6500 р. (1,13%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 28,1701 р. (0,86%).

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