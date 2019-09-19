Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 19 сентября: 3 111,7200 руб/1 г золота и 36,9800/1 г серебра ЦБ РФ с 19 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 111,7200 руб.

1 грамм серебра - 36,9800 руб.

1 грамм платины - 1 943,0100 руб.

1 грамм палладия - 3 308,0901 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 20,8401 р. (0,67%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2000 р. (0,54%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 21,6500 р. (1,13%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 28,1701 р. (0,86%) .

dims

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/ СИА /

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