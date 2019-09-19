ИК «Фридом Финанс»: Инвесторы оценивают неясные итоги заседания ФРС

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Фондовые индексы США закрылись в среду без четкого движения. S&P500 после первоначальной негативной реакции на решение ФРС вышел в плюс на 0,03% благодаря мягким комментариям Пауэлла на пресс-конференции. Nasdaq Composite снизился на 0,11%.

ФРС объявила о сокращении процентных ставок на четверть пункта, что совпало с ожиданиями рынка, но в заявлении центрального банка не было четких сигналов о том, будут ли еще раз понижены ставки в этом году.

Мировые фондовые площадки торгуются сегодня преимущественно в зеленой зоне после решения ФРС снизить ставку и в ожидании действий других центральных банков. В Азии гонконгский регулятор уменьшил ставку вслед за американским из-за привязки курса национальной валюты, что вызвало негативную реакцию индекса Hang Seng. Японский Nikkei при этом в плюсе. Шанхайский индекс CSI 300 также растет, так как инвесторы надеются на мягкость народного банка Китая. Европейские площадки торгуются в плюсе в ожидании заседания Банка Англии.

Умеренный спрос на безопасные активы сохраняется. Облигации растут. Доходность 10-летних казначейских облигаций США опускается ниже 1,78%. Золото прибавляет в цене. Нефть марки Brent опускается ниже $65 за баррель. Таким образом, аппетит к риску на рынке присутствует, но слабый. По нашим прогнозам, в ходе сессии индекс S&P500 попробует подняться выше 3010 пунктов.

Из важных макроэкономических новостей в США сегодня стоит обратить внимание на индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии в сентябре и динамику продаж на рынке жилья в августе. Промышленность в США испытывает сложности из-за торговых войн, и сегодняшняя публикация сможет больше рассказать об эффекте перемирия последних недель. Статистика по рынку жилья позволит оценить эффект от снижения ставки.

Техническая картина выглядит оптимистичной. Тень вчерашней свечи и закрытие выше предыдущего дня говорят о силе «быков», которые смогли выкупить падающий рынок, и свидетельствует о хороших шансах на продолжение роста. Показатели момента RSI и MACD также благоволят ралли. Так что среднесрочная картина выглядит благоприятной.