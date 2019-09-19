ИАЦ «Альпари»: ФРС снизил ставку, Белый дом недоволен

Федеральная резервная система США на сентябрьском заседании понизила процентную ставку на 25 базисных пунктов, до диапазона 1,75-2% годовых. Все случилось ровно так, как и ожидалось. Решение, как пояснил председатель ФРС Джером Пауэлл, было принято для того, чтобы сохранить внутри американской экономики темпы роста и получить некоторую страховку от рисков. Речь шла, очевидно, о торговых войнах, которые старательно ведут США.

Рецессии Федрезерв не ждет и следов ее не видит, внимание на политические взгляды Дональда Трампа обращать не собирается, серия снижения ставок может потребоваться, только если картина внутри экономики действительно ухудшится. Пока это не так. Но, вполне возможно, потребуется увеличить баланс ФРС раньше, чем представлялось, для поддержания темпов роста ВВП.

Федрезерв улучшил прогнозы по ВВП: на 2019 год до 2,2%, на 2020 год - оставлен без изменений на отметке 2%, на 2021 год - увеличен до 1,9%. Прогноз по инфляции на текущий год сохранен на отметке 1,5%.

Следующее заседание ФРС США запланировано на 29-30 октября, но здесь, с большой долей вероятности, все будет очень нейтрально. Если Федрезерв и решится - или его старательно протолкнут - к новому понижению ставки, это будет не раньше декабря.

Доллар в моменте был волатилен и отступал, но позже легко восстановился и к утру четверга основная валютная пара торгуется по 1,1040. Ориентир в евро/долларе на сегодня - 1,1025-1,1075, внимание рынка теперь перейдет на статданные и общеполитические новости.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»