ИАЦ «Альпари»: Внимание трейдеров переключилось с FOMC на Банк Англии

В среду, 18 сентября, торги по паре евро/доллар завершились снижением. На американской сессии пара снижалась до 1,1014 после заседания FOMC. По итогам двухдневного заседания комитет открытого рынка ФРС США понизил основные процентные ставки на 0.25%, до 1,75% - 2,00%. Буллард голосовал за снижение ставок на 0.50%, Розенгрен и Джордж голосовали за то, чтобы оставить ставки на прежнем уровне. В сопроводительном заявлении ФРС вновь повторила, что экономика продолжает умеренно расти. Рынок труда остается сильным.

Согласно точечному прогнозу ФРС, дальнейшего снижения ставок в этом году не ожидается. Доллар укрепился, поскольку решение было ожидаемым и заложено в цену.

Запланированная статистика (GMT +3):

В 10:30 ЦБ Швейцарии огласил решение по процентной ставке.

В 11:00 еврозона заявили об изменении сальдо платежного баланса за июль.

В 11:30 Британия опубликовала об изменении объёма розничной торговли за август.

В 14:00 Банк Англии огласит решение по процентной ставке и объему покупок активов.

В 15:30 США опубликуют производственный индекс ФРБ Филадельфии за сентябрь, а также сообщат об изменении сальдо платежного баланса за 2-й квартал и числа первичных обращений за пособием по безработице.

В 17:00 США заявят об изменении объема продаж жилья на вторичном рынке за август и выпустят индекс опережающих индикаторов за август.

Текущая ситуация:

На момент написания обзора евро стоит 1,1065. После двухдневного заседания FOMC цена осталась торговаться внутри ценового диапазона вторника. Волновая структура состоит из коррекционных моделей. На часовом ТФ рынок сбалансирован. Цена готов отклониться от балансовой линии.

В центре внимания трейдеров сегодня находится заседание Банка Англии. На торгах в Азии основные валюты демонстрируют смешанную динамиу. В глаза бросается, что первые две строчки по росту занимают защитные активы: франк и йена. Я думаю, что уход в защитные активы связан с тем, что Трамп попросил Минфин ужесточить санкции против Ирана, так как, его подозревают в организации атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

Прогноз сделал на несколько часов, поскольку у меня ясной картины, что ожидать от рынка при такой формации с 12 сентября. Есть мысли, что продавцы еще раз попытаются протестировать трендовую линию. Так как снижение ставки ФРС США было учтено рынком, то сам больше склоняюсь к росту евро от 45 градуса.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»