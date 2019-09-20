«Открытие»: Ждём дальнейшего укрепления рубля с закреплением ниже отметки 64,0 за доллар

Андрей Кочетков, ведущий аналитик брокерской компании банка «Открытие»:

По итогам торгов 19 сентября индекс МосБиржи упал на 0,85% до 2794,77 п., а РТС скорректировался на 0,3% до 1378,06 п. Решение ФРС снизить ставку ожидалось, но рынки всё же закладывались на более «голубиную» риторику, чтобы развернуть наступление на рискованные активы. Соответственно, ощущение недосказанности осталось, поэтому можно говорить лишь об упорядоченном отступлении в качество. Попал в эту волну и российский рынок. Роста нефти выше $64,5 за баррель Brent оказалось недостаточно, чтобы поддержать оптимистов. В итоге продажи продолжились в бумагах нефтегазового сектора: «Газпром» (-1,26%), «ЛУКОЙЛ» (-1,39%). Среди аутсайдеров дня оказались бумаги «РУСАЛа» (-2,43%) на фоне заявлений из En+ (-1,59%) об отсутствии сведений о возможных дивидендах. Кроме того, хуже всех завершили день «М.Видео» (-5,57%), «Система» (-3,18%), «ОГК-2» (-2,95%» и «АЛРОСА» (-2,32%). Лидерами дня стали «ЛСР» (+1,14%), «Мечел» (+1,04%), «ММК» (+0,6%) и «Сургутнефтегаз» (+0,55%).

Рубль оказался более успешным, чем рынок акций. Соответственно, можно также говорить о негативном влиянии укрепляющейся валюты на динамику бумаг экспортёров. Глава правительства Д. Медведев сообщил, что на 2020-2022 годы также планируется профицитный бюджет. Соответственно, риски дефолта по рублю продолжат сокращаться. Многие центральные банки мира продолжают снижать ставки. ЦБ Бразилии снизил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов до 5,5%. Национальный Банк Швейцарии оставил свою отрицательную ставку -0,75% без изменения, как и Банк Англии свою положительную 0,75%. Лишь ЦБ Норвегии решил выделиться из коллектива и повысил ставку на 25 базисных пунктов до 1,50%. В любом случае, если говорить о достаточно ёмких и относительно надёжных валютах, то рубль сохраняет за собой лидерство по реальной положительной доходности (ставка минус инфляция). К середине сентября она даже выросла до 2,88%. Соответственно, интерес в рамках стратегии Carry trade будет сохраняться. Кроме того, грядут налоговые платежи, которые традиционно повышают спрос на рублёвую ликвидность. К вечеру четверга доллар слабел на 0,23% до 64,005, а евро на 0,13% до 70,64.

Торги в США завершились разнонаправленным движением индексов. Впрочем, S&P 500 так и не смог оторваться от нулевой отметки изменения. Решение ФРС уже забыто и впереди ежедневная реакция на статистику и новости о переговорах Вашингтона и Пекина. Собственно говоря, статистика подтвердила оценку ФРС, что экономика остаётся сильной. Число первичных обращений за пособием по безработице в США выросло за прошлую неделю всего на 2 тыс. до 208 тыс. Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии снизился в сентябре лишь до 12,0 п. при ожиданиях снижения до 11,0 п. Продажи жилья на вторичном рынке США выросли за август на 1,3%. К слову говоря, активность на вторичном рынке во многом говорит о том, какая мобильность трудовых резервов присутствует в экономике. Торговая война также напоминала о себе. В китайской прессе появились ссылки на высказывание анонимного чиновника администрации США о том, что импортные пошлины для Китая могут быть повышены до 50% или даже до 100%. Однако уже в четверг начались непосредственные переговоры делегатов КНР и США. Вспомним также о корпорациях. Бумаги Microsoft были одними из лучших на американском рынке, подорожав на 1,84% на новостях о программе обратного выкупа в объёме $40 млрд. По итогам дня DJIA снизился на 0,19% до 27094,79 п., а S&P 500 остался на отметке 3006,79 п.

Азиатские рынки отреагировали более позитивно на старт переговоров между США и КНР. Однако далеко не всё так позитивно. Китайская пресса ссылается на слова советника Д. Трампа М. Пиллсбери о том, что Вашингтон готов повысить тарифы до 50% и даже до 100%, если переговоры не приведут к скорому заключению сделки. Однако и в самом Китае пока не выражают какой-то срочной необходимости в заключении соглашения, если верить публикациям в государственной прессе КНР. Народный Банк Китая опубликовал некоторые изменения в долгосрочных ставках. Годовая была снижена до 4,2% с 4,25%, а 5-летняя осталась на уровне 4,85%. Условия для изменения политики Банка Японии продолжают нарастать. Инфляция в августе замедлилась до 0,5% с 0,6% в июле. К 8:40 мск Nikkei 225 – 22062,91 п. (+0,08%), Hang Seng – 26494,95 п. (+0,10%), Shanghai Composite – 3008,02 п. (+0,29%).

На рынке нефти продолжает играть фактор напряжённости в районе Персидского залива. Саудовская коалиция начала очередную крупномасштабную операцию в Йемене, чтобы нанести урон повстанцам движения хуситов. США проводят консультации со странами залива на предмет дальнейшей политики в отношении Ирана. Reuters также пишет о том, что Эр-Рияд обратился к партнёрам по OPEC с просьбой о закупке значимых объёмов нефти для обеспечения своих поставок потребителям. Это спровоцировало волну беспокойств, что восстановление добычи происходит довольно медленно и рынок может оказаться в состоянии реального дефицита, так как экспортные резервы Саудовской Аравии рассчитаны лишь на 26 дней. К 9:00 мск Brent – $64,74 (+0,53%), WTI – $58,65 (+0,79%), золото – $1513 (+0,45%), медь – $5776,13 (+0,44%), никель – $17380 (+0,58%).

Индекс доллара снижался на 0,05% до 98,22 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала ниже 1,77%. К 9:00 мск пара Eur/Usd – $1,106 (+0,15%), Gbp/Usd – $1,257 (+0,38%), Usd/Jpy – 107,87 (-0,16%).

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Азиатские рынки растут в надежде на переговоры США и КНР, нефть поддерживается геополитической напряжённостью в Персидском заливе. Соответственно, ждём небольшого отскока в бумагах нефтяников на старте дня, а также дальнейшего укрепления рубля с закреплением ниже отметки 64,0 за доллар.