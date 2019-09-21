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Курсы валют ЦБ РФ на 21 сентября: 63,8487 руб/доллар США и 70,5975 руб/евро

21 сентября 2019
ЦБ РФ с 21 сентября установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 63,8487 руб.
  • 1 евро - 70,5975 руб.
  • 10 китайских юаней - 90,0546 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,3712 р. (0,58%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,3398 р. (0,48%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,4074 р. (0,45%).

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