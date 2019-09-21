Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 21 сентября: 3 087,5901 руб/1 г золота и 36,7000/1 г серебра
21 сентября 2019
ЦБ РФ с 21 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 3 087,5901 руб.
- 1 грамм серебра - 36,7000 руб.
- 1 грамм платины - 1 939,8800 руб.
- 1 грамм палладия - 3 380,9299 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
6,1800 р. (0,20%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,0400 р. (0,11%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
23,8199 р. (1,24%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
102,1600 р. (3,12%).
На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных
компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя
ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку
позиция
авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода
материала.
Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке
либо
продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в
прошлом
не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.