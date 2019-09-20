ПСБ: Аппетит к риску на глобальных рынках можно охарактеризовать как смешанный

Последняя неделя была наполнена большим объемом заседаний ведущих центральных банков, но, как видим, их итоги не оказали принципиального влияния на рынок. Два ведущих ЦБ (ЕЦБ и ФРС) приняли реальные шаги по предоставлению дополнительных стимулов, однако эти решения были вполне ожидаемыми (во многом именно на ожидании смягчения монетарного курса рынки и демонстрировали тенденцию к росту на протяжении последних месяцев). Что касается дальнейших действий регуляторов, то здесь сохраняется высокий уровень неопределенности, разногласия внутри органов, принимающих решения, нарастают, и, по всей видимости, конкретные решения в ближайший квартал будут приниматься, исходя из оценки уже новых экономических данных.

Внимание инвесторов постепенно возвращается к теме торговых отношений США-Китай. В контексте этого определенный интерес представляют вчерашние комментарии одного из советников Д.Трампа М,Пиллсбери, заявившего, что Президент может повысить пошлины к Китаю «до 50% или 100%», но все же пока данные комментарии также не оказали значительного влияния на рынки. На этой неделе стороны контактируют на низком дипломатическом уровне с целью подготовить условия для проведения встречи на уровне торговых представительств в начале октября.

В целом аппетит к риску на глобальных рынках можно охарактеризовать как смешанный. Американские фондовые индексы по-прежнему близки к историческим максимумам, но явного драйвера для обновления этих уровней пока не хватает. Развивающиеся рынки (MSCI EM) за последние несколько дней отступили от своих локальных максимумов, и скорее демонстрируют боковую динамику.

Российский фондовый рынок завершил вчерашние торги коррекцией на 0,9% по индексу Мосбиржи, вернувшись ниже отметки в 2800 пунктов. Нейтральный внешний фон сегодня может способствовать консолидации индекса вблизи этого уровня, при этом на горизонте ближайших недель при улучшении настроений на глобальных рынках видим основания вернуться ближе к уровням исторических максимумов.

Михаил Поддубский, ПАО "Промсвязьбанк"