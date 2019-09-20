ИАЦ «Альпари»: Рубль укрепился на фоне дорожающей нефти

В четверг, 19 сентября, рубль успешно отразил попытки доллара и евро укрепиться. К закрытию торгов курс американского доллара расчётами «завтра» понизился на 19 коп. (-0,3%), до 63,96 руб. А евро подешевел чуть меньше, на 12 коп. (-0,17%), до 70,61 руб.

Рубль укреплялся на фоне дорожающей нефти. В четверг цена нефти смеси Brent на ICE выросла на 1,6%, до $63,92 за баррель. Ситуация на Ближнем Востоке остаётся напряженной, но, с другой стороны, непредвиденный рост коммерческих запасов нефти в США говорит о превышении предложения нефти над спросом. Сегодня утром цена нефти Brent снова дешевеет, снижаясь на 0,3%.

Также можно отметить, что долларовый индекс DXY после решения Федрезерва об очередном понижении процентной ставки, принятого в среду, идёт вниз и тянет за собой вниз курс доллара к рублю. Евро тем временем пытается расти по отношению к доллару, хотя по отношению к рублю рост пока получается не очень, и перед курсом евро к рублю уже грозно маячат уровни февраля 2018 года, то есть 68-69 руб. за евро. Впрочем, если руководство ФРС США вместо внятных разъяснений направления своей дальнейшей политики будет снова, как и в прошлую среду, неуверенно мямлить и заверять, что будет «действовать по мере необходимости», курсы доллара и евро могут снова пойти в рост, так как спрос на рискованные активы развивающихся стран будет падать.

Сегодня при открытии торгов рубль может немного скорректироваться вниз. Мы ожидаем по курсу доллара коридор в 63,5-64,5 руб., а по курсу евро ожидается диапазон в 70-72 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»