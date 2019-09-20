ИАЦ «Альпари»: Мировые фондовые рынки не поняли сигналы ФРС США

В четверг, 19 сентября, российский фондовый рынок впал в умеренный пессимизм, хотя цена на нефть росла, а рубль укреплялся. К закрытию торгов валютный индекс РТС упал на 0,3%, а падение индекса МосБиржи оказалось чуть более глубоким, на 0,85%.

Несмотря на снижение индексов, ряд акций показали весьма сильную динамику. Так, в четверг спекулятивный рост показали акции строительной группы «ЛСР» (+1,14%) на новости о том, что с 20 сентября эти акции будут включены в базу расчёта индекса Московской биржи. Подорожали также обыкновенные акции «Мечела» (+1,05%), а также акции «Магнитогорского металлургического комбината» (+0,6%) и обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» (+0,55%). А вот аутсайдерами четверга стали акции «М.Видео» (-5,58%), АФК «Система» (-3,18%) и «ОГК-2» (-2,95%). Ждём сегодня индекс РТС в интервале 1350-1390 пунктов, а индекс МосБиржи — в диапазоне значений 2780-2820 пунктов.

Американские фондовые индексы ещё со среды расстроены нечёткой и не слишком внятной риторикой главы ФРС Джерома Пауэлла, в очередной раз повторившего навязчивый тезис о том, что регулятор будет действовать по обстоятельствам. В четверг индекс Dow 30 упал на 0,19%, одновременно индекс S&P 500 не изменился в значении, а Nasdaq вырос, но всего на 0,07%. Зато азиатские рынки сегодня начали торговый день в плюсе.

Цена нефти смеси Brent в четверг выросла на 1,6%, до $63,92 за баррель, а техасская WTI поднялась в цене только на 0,8%, до $58,61 за баррель. Нефтяной рынок запутался, похоже, ещё больше, чем мировые фондовые рынки на противоречиях между ростом коммерческих запасов в США и напряженной ситуацией на Ближнем Востоке, грозящий перерасти в военный конфликт. Сегодня с утра рост нефтяных цен исчерпан: цена Brent падает на 0,3%, а WTI — на 0,14%. Прогнозируем по цене Brent на сегодня $63-64 за баррель.

По курсу рубля к доллару сегодня ожидаем 63,5-64,5 руб., а по курсу рубля к евро — в диапазоне 70-72 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»