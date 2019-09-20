Комментарии

ИАЦ «Альпари»: Фунт может стать локомотивом для основных валют

20 сентября 2019

В четверг, 19 сентября, доллар США торговался смешанно против основных валют. Торги по евро завершились небольшим ростом.  К концу дня евро снизился с 1,1073 до 1,1041. На евро надавил своим ростом курс фунта, который вырос на заявлениях главы Еврокомиссии Юнкера. Он заявил, что делает все, чтобы Брекзит состоялся со сделкой.  Рост «британца» был недолгим, так как основные пары все находились в боковом тренде.

Запланированная статистика (GMT +3):

В 14:00 в Британии выйдет ежеквартальный бюллетень Банка Англии.

В 15:30 Канада опубликует об изменении объема розничных продаж за июль.

В 17:00 еврозона представит индикатор потребительской уверенности за сентябрь.

В 20:00 Baker Hughes опубликует отчет по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Текущая ситуация:

Покупатели встретили сопротивление на уровне 1,1075. На момент написания обзора цена торгуется около балансовой линии. На часовом периоде рынок сбалансирован, поэтому готовьтесь к резким колебаниям перед выходными днями. По прогнозу жду еще раз тест линии lb с последующим ростом к 67-му градусу на  1,1092.

Сегодня экономический календарь пустой на важные новости, поэтому технически покупателям ничего не мешает двигаться выше. В лидерах роста сегодня находится британский фунт. Пару евро/доллар сдерживает падение кросс-пары евро/фунт. Придет время и «евробыков».

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»


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