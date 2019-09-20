ИАЦ «Альпари»: Доллар нашел равновесный уровень около 64 руб.

В четверг, 19 сентября, по итогам дня рубль укрепился к иностранным валютам. Пара доллар/рубль снизилась на 0,23%, до 64,00 руб., евро/рубль – на 0,13%, до 70,64 руб., фунт/рубль – на 0,27%, до 80,23 руб.

Торги ан Мосбирже открылись снижением по рублевым парам. Российская валюта подорожала к своим конкурентам на фоне роста цен на нефть и повышения интереса инвесторов к рисковым активам. Баррель Brent повышался до 65,55 долларов на ожиданиях быстрого добычи в Саудовской Аравии после атаки дронов.

Большую часть прибыли рубль растерял на американской сессии на фоне снижения цен на нефть (коррекция после роста), а также резкого укрепления британского фунта на рынке форекс. Фунт резко вырос против доллара США, достигнув максимума 19 июля, на комментариях президента Еврокомиссии Юнкера о том, что ЕС постарается заключить сделку по Брекзиту в должный срок.

Утром в пятницу, 20 сентября, на торгах в Азии нефть торгуется в небольшом плюсе на уровне $64,81. К 11:15 мск котировки нефти вплотную приблизились к $65 за бочку. С утра курс рубля растет к доллару и мало меняется к евро. Ожидаю, что по нефти сохранится боковое движение в диапазоне $62,30 – $67,50 за баррель Brent. Для рубля поддержка от нефтяного рынка слабая, тем не менее, торги на Мосбирже должны открыться спокойно. В первой половине дня вероятно небольшое укрепление рубля к доллару на 10-15 копеек. Так как сегодня пятница, то перед выходными ожидаю рост по рублевым парам. Закрытие рынка по доллару с высокой вероятность пройдет на уровне 64,20-64,25 руб. и это полностью соответствует текущей ситуации. Пара евро/рубль может вернуться к уровню 70,90 руб.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»