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ИАЦ «Альпари»: Индекс Мосбиржи проведет торги в коридоре 2770 - 2800 пунктов

20 сентября 2019

Российские фишки открылись утром в пятницу разнонаправленно. С 10:15 мск  индекс Мосбиржи  и  долларовый индекс РТС  торгуются с символическим понижением. К 12:00 мск они теряют почти по 0,5% каждый. Индекс Мосбиржи проведет сегодняшние торги в коридоре 2770-2800 пунктов. Котировки российских акций поддерживает растущая нефть.

Баррель Brent прибавляет 0,68% и стоит $64,84. Арабская коалиция сообщила, что начала военную операцию на севере Ходейды в Йемене. Об этом информирует Arab News. В коалиции сообщили, что в результате операции удалось уничтожить четыре объекта, на которых собирали беспилотные лодки и морские мины. 14 сентября нефтяные заводы Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии были атакованы беспилотниками. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Воюющая в Йемене арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией обвинила Иран в атаке на нефтяные объекты королевства. Госсекретарь США Майк Помпео также обвинил Иран. В свою очередь, министр обороны Ирана Амир Хатами отверг обвинения в адрес Тегерана в атаках на заводы Saudi Aramco в Саудовской Аравии.

Cколько будет нефть до конца года, наверное, самый интересный вопрос. Впрочем, он прежде всего касается рубля и доходов бюджета, естественно, дивидендов по акциям нефтегазовых холдингов, и в меньшей степени капитализации российских компаний.

Рубль незначительно укрепляется к евро и доллару. Ожидаемый коридор на сегодня по паре доллар/рубль составляет 63,8-64,1 руб., евро/рубль  - в диапазоне 70,6-70,9 руб.  Евро/доллар  торгуется на отметке 1,106. 

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»


/ СИА /
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