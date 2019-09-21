ИАЦ «Альпари»: Фондовый рынок на будущей неделе - сделка «АЛРОСА», дивиденды «Норникеля» и «Татнефти»

Российский фондовый рынок продолжает рост, постепенно подбираясь к локальным максимумам. За последний месяц индекс РТС вырос на 10,4% до 1378,06 пунктов, а индекс Московской Биржи вырос меньше - на 5,5% до 2794,77 пунктов. Какие события, наиболее важные для рынка акций, произойдут на следующей неделе?

Алмазная сделка компании «АЛРОСА»

Во вторник, 24 сентября, наблюдательный совет алмазодобывающей компании «АЛРОСА» соберётся на заседание. В повестке дня один вопрос: приобретение 100% акций завода «Кристалл», занимающегося огранкой алмазов. Напомним, что акции этого завода на 100% принадлежат государству, и на прошлой неделе глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о продаже принадлежащего государству пакета акций завода «Кристалл» компании «АЛРОСА». Стоимость 100% акций завода оценивается в 1,9 млрд руб., хотя, по нашему мнению, эта оценка выглядит несколько заниженной. Приобретение завода позволит, по оценкам экспертов, компании «АЛРОСА» занять до 70% российского рынка огранки алмазов. Наша целевая цена по акциям «АЛРОСА» составляет 79,5 руб., рекомендуем «держать» бумаги.

Хорошая возможность приобрести акции «НорНикеля»

А в четверг, 26 сентября, внеочередное общее собрание акционеров проведёт «Норильский никель». В повестке дня – вопрос об утверждении промежуточных дивидендов по итогам 1 полугодия 2019 г. Напомним, что совет директоров корпорации рекомендовал акционерам одобрить выплату в качестве промежуточных дивидендов сумму в эквиваленте $2,1 млрд или 70% чистой прибыли по МСФО за 1 полугодие 2019 г., что соответствует 883,93 руб. на акцию в рублёвом выражении. Это на 13% превышает размер дивиденда на акцию по итогам 1 полугодия 2018 года. Напомним, что в первом полугодии 2019 г. чистая прибыль «Норильского никеля» в долларовом эквиваленте выросла на 81% в годовом исчислении и составила почти $3 млрд. Дата закрытия реестра акционеров «НорНикеля» для получения дивидендов назначена на 7 октября, так что пока есть возможность приобрести акции, дивидендная доходность которых составляет 5,5%. Наша новая расчётная цена акций «НорНикеля» составляет 18000 руб. за акцию, рекомендация по бумагам повышена до «покупать».

Не забыть про дивиденды «Татнефти»!

В пятницу, 27 сентября, закроется реестр акционеров «Татнефти» для получения дивидендов. Внеочередное общее собрание акционеров, состоявшееся 13 сентября, одобрило выплату промежуточных дивидендов по итогам 1 полугодия 2019 г. в размере 40,11 руб. на 1 обыкновенную и 1 привилегированную акцию. Всего на выплату дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям «Татнефть» направит 93,3 млрд руб., то есть 100% чистой прибыли за 1 полугодие 2019 г. по РСБУ. Размер промежуточного дивиденда за первое полугодие 2019 г., таким образом, превысит размер дивиденда за аналогичный период 2018 г. на 33%. Наша расчётная цена акции «Татнефти» составляет 900 руб., рекомендуем «покупать» акции в годовом горизонте.

На будущей неделе мы ожидаем, что индекс РТС покажет размах в 1320-1400 пунктов, а индекс МосБиржи останется в диапазоне 2740-2850 пунктов.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»