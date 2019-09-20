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ИК «Фридом Финанс»: S&P500 вновь попробует подняться выше 3010 пунктов

20 сентября 2019

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Фондовые индексы США закрылись в четверг почти без изменений после неудачной попытки роста. S&P500 закрылся в нуле, откатившись от достигнутых ранее уровней на фоне роста акций Microsoft и снижения Apple. Microsoft объявила о программе выкупа акций на $40 млрд и увеличила квартальные дивиденды на 11%. Акции достигли нового рекордного максимума, приблизив оценку компании к $ 1,1 трлн.

Мировые фондовые площадки торгуются сегодня преимущественно в небольшом плюсе в надежде на прогресс в переговорах КНР и США. В то время как основные центральные банки приняли решения о монетарной политике, фокус снимания инвесторов перемещается на вопросы торговых войн.  США и КНР возобновляют переговорный процесс, который пока идет неровно.

Азиатские индексы на этом фоне по большей части растут, получив дополнительную поддержку от снижения ставок в Китае. Японский Nikkei и шанхайский индекс CSI 300 прибавляют менее 0,5%, гонконгский индекс Hang Seng в небольшом минусе. Европейские площадки торгуются в нуле на фоне оптимистичных заявлений главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера о возможности выхода Великобритании из ЕС со сделкой до 31 октября. В США сегодня «четверной колдовской день», когда происходит ежеквартальная экспирация большинства опционов, что обычно приводит к росту объемом и возможному усилению волатильности.

Спрос на безопасные активы ослаб, но сохраняется. Облигации неуверенно растут. Доходность 10-летних казначейских облигаций США торгуется ниже 1,78%. Золото прибавляет. Нефть марки Brent торгуется чуть ниже $65 за баррель на фоне сохраняющейся геополитической напряженности на Ближнем Востоке после атаки на Саудовскую Аравию. Таким образом, аппетит к риску на рынке, хоть и хрупкий, присутствует. Примечательных макроэкономических новостей в США сегодня не ожидается. По нашим прогнозам, в ходе сессии индекс S&P500 вновь попробует подняться выше 3010 пунктов.

Техническая картина выглядит смешанной. Две свечи с разнонаправленными тенями последних дней говорят о неуверенности инвесторов относительно будущей траектории рынка. Неспособность индекса вчера подняться выше сентябрьских вершин омрачает картину. При этом показатели момента RSI и MACD по-прежнему благоволят подъему. Так что среднесрочная картина выглядит благоприятной, но не исключена боковая консолидация.


/ СИА /
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