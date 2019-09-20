ИАЦ «Альпари»: Евро сдает позиции на фоне ухода инвесторов в защитные активы

На торгах в Европе британский фунт растерял всю прибыль, которую он показывал в начале европейской сессии. На первой и второй строчке разместились защитные активы. Спрос на защитные активы вырос из-за эскалации геополитического конфликта на Ближнем Востоке. Экономический календарь пустой, рынок перед выходными днями переключился на геополитические факторы.

Саудовская Аравия продолжает обвинять Иран в нападении на объекты нефтяной инфраструктуры. Если ситуация выйдет из-под контроля, то вполне вероятен иракский сценарий. Помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман на пресс-конференции заявил, что Штаты ждут окончательных выводов причастности Ирана в атаке беспилотников. Удар по Ирану приведет к полноценной войне, что усилит напряженность среди инвесторов. На этом фоне цена на нефть может подскочить до $80-85 долларов (+30% от $65).

С предстоящими переговорами между США и Китаем тоже не все так гладко. Информации мало. Появились разговоры, что США могут повысить пошли на 50%. Допускаю, если Трамп будет не удовлетворен переговорами. Сначала поднимут до 25%, а потом +5% на его усмотрение, пока Китай не заключит торговое соглашение на условиях Штатов.

Евро пробил трендовую и балансовую линии, выйдя вниз из ценового диапазона 1,1038 – 1,1070. Утренний прогноз отменился. Цель на 67 градусе 1,1092 остается актуальной, только нет идеальных условий для лонгов. Тут нужно смотреть как покупатели будут защищать уровень 1,1023 и следить за динамикой кросс с евро. На падающих кроссах покупки евро против доллара будут рискованными. Из всех кроссов интересны две пары: евро/фунт и евро/йена.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»