ИАЦ «Альпари»: Доллар нащупал опору около 64,0 руб.

Пятница для инвесторов проходит без стрессов, как и положено под занавес бурной и насыщенной событиями недели. Все нужные факты инвесторы уже получили на руки, все ожидавшиеся решения приняты. Пока ничего больше не происходит, но и накопленного багажа участникам торгов пока хватит.

Нефть в плюсе, баррель Brent торгуется по $64,90. Сегодня вечером Baker Hughes опубликует статистику по численности буровых установок в США, и здесь рынок вполне может найти сигналы «бычьего» характера, если показатели снова снизятся.

Доллар США сейчас нащупал некий комфортный уровень около 64,00 руб., все основные колебания проходят как раз вокруг него. Без появления какого-либо яркого и красочного драйвера «американец» еще неделю будет балансировать где-то рядом, а затем плавно двинется в сторону 65,00 руб.

Краткосрочно, пара доллар/рубль останется в пределах 63,75-64,10 руб., евро/рубль – в диапазоне 70,10-70,65 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»