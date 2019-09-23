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ИАЦ «Альпари»: Saudi Aramco – купи или будет хуже

23 сентября 2019

По информации The Financial Times, власти Саудовской Аравии вынуждают богатые семьи страны инвестировать IPO Saudi Aramco. Оценка вообще не предполагает политического дисконта, она остается прежней, вся компания стоит $2 трлн., 5% - $100 млрд.  Переговоры ведутся с десятками богатейших саудовских семей. Они входят в топ-50 самых богатых подданных королевства. Среди тех, на кого оказывают давление миллиардер Аль-Валид бен Талал, которого задерживали в гостинице Ritz-Carlton в Саудовской Аравии в 2018 году.

Так как многие его активы заморожены, миллиардеру предлагают использовать их для участия в IPO. Однозначно, что можно сделать вывод, что в IPO лучше не участвовать, после размещения бумаги рухнут. Возможно кто-то даже «зашортит» бумаги, устроив новую атаку дронов, но это, конечно, шутка.

Мы рекомендуем российский «Газпром», который сопоставим с Saudi Aramco, а стоит менее $100 млрд. Вспоминается 2006 год и IPO «Роснефти», когда господин Сорос  и беглые российские олигархи, заявляли, что Путин и Сечин заставляют инвесторов покупать бумаги нефтяной компании. Реальных доказательств этому правда не было, и в итоге «Роснефть» разместилась дороже «Лукойла».  Бумаги компании в ходе IPO летом 2006 года приобрели, как известно, Олег Дерипаска, Роман Абрамович, Владимир Лисин, Сулейман Керимов, Алишер Усманов, Филарет Гальчев и Владимир Потанин. Размер принадлежащих им пакетов не раскрывался. Но вряд ли их убеждали это сделать ФСБ или лично президент России.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»

 

 

 


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