ИАЦ «Альпари»: Инвесторы уходят на выходные, фиксируя прибыль

Рынок акций РФ в пятницу спустился в «красную» зону. В целом результативная и энергичная неделя, внутри которой инвесторам скучать не приходилось, завершается в минусе. Индекс МосБиржи отошел к 2781 пункту и может просесть вплоть до промежуточной поддержки на уровне 2775 пунктов. Индекс РТС спустился к 1369 пунктам, ближайшая поддержка располагается на отметке 1360 пунктов, сопротивление - на уровне 1375 пунктов.

Акции «М.Видео», которые накануне спустились к пятимесячных минимумам и продавили тем самым нижнюю границу бокового торгового канала по бумаге, сегодня успешно корректируются. Если акциям удастся закрепиться выше 430 руб., можно будет рассчитывать как минимум на продолжение отскока. Если же бумага сползет в область 420 руб., значит, пессимистов тут все-таки больше, и дорога на 415 руб. будет открыта.

Трехнедельное восхождение в акциях Сбербанка прервалось на коррекцию по влиянием внешнего фона и общих сдержанных рыночных настроений. Акции отступают пока внутри недельного торгового коридора, что никаких опасений не вызывает, но их пробой ниже 230 руб. вполне может вызвать более активную волну продаж.

Доллар США завершает неделю в непосредственной близости от рубежа 64,00 руб., где инвесторы, судя по всему, нашли точку опоры, пока нет других идей. Краткосрочно, пара доллар/рубль может колебаться в пределах 63,75-64,15 руб., налоговый период на следующей неделе может немного поддержать «россиянина», но только если сюда подключится и сырьевой фактор. Евро/рубль останется пока балансировать в границах 70,10-70,65 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»