Альфа-Банк успешно организовал выпуск облигаций «СУЭК-Финанс» объемом 21 млрд рублей

Альфа-Банк выступил организатором выпуска биржевых облигаций ООО «СУЭК-Финанс» серии 001P-03R объемом 21 млрд рублей с офертой через 3,5 года. По выпуску предоставлена публичная безотзывная оферта от АО «СУЭК».

Первоначальный ориентир ставки 1-го купона составлял 7,6-7,7% годовых. Интерес инвесторов к выпуску позволил значительно снизить финальную ставку купона. Книга заявок закрыта на уровне 7,5% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 7,64%. Высокий интерес к выпуску проявили прежде всего институциональные инвесторы и банки.

«Выпуск вызвал значительный интерес у широкого круга инвесторов. Даже двукратное увеличение объема не помешало компании снизить купон ниже первичного диапазона. Это новый бенчмарк для компаний угольного сектора», — подчеркнул директор отдела долгового капитала Альфа-Банка Дэвид Мэтлок.

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также требованиям для включения в Ломбардный список Банка России.

СУЭК — одна из крупнейших угольно-энергетических компаний мира с производственными и генерирующими мощностями на территории России и международной сбытовой сетью. В состав СУЭК входят 30 угледобывающих предприятий, 7 обогатительных фабрик и установок, терминал в порту Ванино (Хабаровский край), «Мурманский морской торговый порт» (MOEX: MSCP), ремонтно-механические заводы в 8 регионах России, а также «Сибирская генерирующая компания».

Компания поставляет уголь в 48 стран через собственную развитую сбытовую сеть. Кроме того, СУЭК является крупнейшим поставщиком энергетического угля на российский рынок. СУЭК — производитель тепла № 1 и один из главных производителей электроэнергии в Сибири с 24 электростанциями, обслуживающими свыше 5 миллионов потребителей в России.