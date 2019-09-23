Сбербанк погасил очередной выпуск инвестиционных облигаций для корпоративных клиентов

Сбербанк погасил выпуск инвестиционных облигаций (ИОС) со сроком обращения 31 день. Выпуск был организован специально для корпоративных клиентов. Дата погашения — 16 сентября 2019 г.

Доходность данного выпуска ИОС составила 0,679% (8,0% годовых). ИОС для юридических лиц выпущены с условным купоном, зависящим от значения курса доллара США к рублю.

Условный купон выплачивался инвесторам за те дни, когда курс доллара США к рублю находился в коридоре +1 руб./-0,5 руб. от начального курса. Начальный курс валютной пары, установленный Центральным банком РФ, определялся в дату размещения облигации.

16 августа 2019 года ИОС приобрели 12 корпоративных клиентов на общую сумму 190 млн рублей. По итогам выпуска инвесторы, вложившие средства в корпоративные ИОС, получили доход, более чем в полтора раза превысивший доходность депозита для юридических лиц на момент размещения (от 5,1% до 5,5%).

Андрей Шеметов, вице-президент, руководитель Департамента глобальных рынков Сбербанка:

«Инвестиционные облигации Сбербанка — это не только повышенный доход, но и гарантия возврата номинальной стоимости. Наши корпоративные клиенты с удовольствием инвестируют на таких условиях, вкладывая временно свободные средства и при этом минимизируя собственные риски».

Инвестиционные облигации Сбербанка — долговые ценные бумаги ПАО Сбербанк. Их доходность зависит от динамики рыночной стоимости базового актива. В качестве такого актива могут выступать акции российских компаний, паи инвестиционных фондов, депозитарные расписки на ценные бумаги российских эмитентов, курсы валют, цены товаров и иные рыночные индикаторы.