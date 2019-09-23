ИАЦ «Альпари»: Ничего плохого на рынке не предвидится

В пятницу нефтяные цены топтались на месте, проведя день в «боковике», и завершили его едва заметным снижением. Торги стартовали с отметки $63,9 за баррель марки, в течение дня цена поднималась до $64,3, затем опускалась к $63,1 и завершила день вблизи $63,7. Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал резкое, на 14 единиц, снижение активных нефтяных платформ в США, до 719. Но внимание рынка было полностью приковано к Саудовской Аравии и Ирану, и он проигнорировал эти данные. Утром понедельника нефть торговалась с небольшим повышением к уровню закрытия прошлой недели, вблизи $64,0 за бочку. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent $63,4-$64,7 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сохраняется между $62,3-$68,7.

Основные западные фондовые рынки закрылись в пятницу разнонаправленно. Разнонаправленно, и к тому же незначительно, изменились в последний день прошедшей недели и российские индексы. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,06%, а долларовый индекс РТС на фоне снижения рубля напротив, снизился на скромные 0,05%. Среди лидеров роста – «М-видео» (+4,58%) и «ПИК» (+3,08%). Американский индекс Dow 30 снизился при этом на 0,59%. Утром понедельника фондовые площадки стран АТР торговались без единого направления. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3 001 п., на 0,39% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Отсутствие определенности на азиатских рынках и вялые колебания нефтяных котировок приведут к нейтральному началу торгов российскими акциями. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2770-2825 пунктов, по индексу РТС — 1365-1390 пунктов.

Как и рынок акций, валюты изменились к рублю в пятницу незначительно и разнонаправленно. По итогам дня на МосБирже, доллар подорожал до 64,0100 руб. (+0,5 коп.), а европейская валюта снизилась до 70,5550 руб. (-8,5 коп.). Разница в динамике двух валют связана со снижением пары EUR/USD с 1,1040 до 1,1020. Утренние незначительные колебания нефтяных цен обеспечат нейтральное начало торгов рублем. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 63,4-64,7 руб., для европейской валюты находится в пределах 69,8-71,3 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»