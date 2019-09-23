ПСБ: Ожидаем продолжения консолидации индекса Мосбиржи вблизи отметки в 2800 пунктов

Драйверов для продолжения тенденции к росту на фондовых рынках пока не хватает. Состоявшиеся в последние полторы недели заседания целого ряда ведущих центральных банков не принесли сюрпризов – регуляторы движутся по пути предоставления стимулов, но во многом на ожидании этих действий рынки росли на протяжении последних нескольких недель. Что касается дальнейших действий регуляторов, то здесь пока сохраняется неопределенность, и, например, выступления представителей ФРС только подчеркивают отсутствие внутри комитета явного консенсуса. Так, в конце прошлой недели глава ФРБ Сент-Луиса Дж.Буллард заявил, что состояние дел в промышленности США близко к рецессии, следовательно, еще на прошлой неделе разумно было бы снижать ставку на 50 пунктов. При этом глава ФРБ Бостона Э.Розенгрен, напротив, заявил, что снижение ставок несет в себе риски, и нет необходимости в дальнейших стимулах. К текущему моменту рыночная оценка вероятности понижения ставки на октябрьском заседании ФРС, согласно фьючерсам на ставку, составляет 42%, на декабрьском – 67%.

В вопросе торговых отношений между США и Китаем также нет однозначного позитива. В конце прошлой недели команда переговорщиков из Китая досрочно покинула США, отменив поездку на ферму в Монтану. Обе стороны впоследствии заявили, что встречу в Монтане решено было отменить, чтобы не превращать переговоры «в цирк для СМИ», добавив, что в целом переговоры прошли конструктивно, но инвесторы по-прежнему не знают даже даты ожидаемой в октябре встречи на высоком уровне.

Текущая неделя будет наполнена большим объемом значимых событий. Сегодняшний день будет интерес публикацией предварительных индексов деловой активности в производстве и сфере услуг ЕС и США, а также на неделе будет опубликована третья оценка американского ВВП за второй квартал, и данные по расходам на личное потребление в США. Помимо этого, сегодня стартует Генассамблея ООН, на которой могут обсуждаться вопросы ситуации на Ближнем Востоке, торговых отношений США с ЕС и Японией (Д.Трамп и С.Абэ планируют в среду подписать торгового соглашение).

Российский фондовый рынок завершил пятничные торги символическим ростом на 0,1% по индексу Мосбиржи. Нейтральный внешний фон, с нашей точки зрения, может способствовать консолидации индекса вблизи отметки в 2800 пунктов, при этом на горизонте ближайших недель при улучшении настроений на глобальных рынках видим основания вернуться ближе к уровням исторических максимумов.

Михаил Поддубский, ПАО "Промсвязьбанк"