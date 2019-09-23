К «Фридом Финанс»: Газпром достроит Северный поток в срок

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:

В пятницу наблюдалась боковая динамика. Рынок консолидируется вблизи 2800 п. по индексу Морсбиржи. Лидерами стали акции М.Видео (+4,58%), которые без новостей упали накануне. Лидерами снижения на новости об SPO стали GDR RosAgro (-2,50%). Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 64.

Газпром (-5,57%) планирует достроить Северный поток в срок. Проект готов на 80%, а участок возле Дании будет построен на 5-6 недель. Мы полагаем, что новых политических препятствий на пути строительства не будет. Главный аргумент в пользу СП-2 – сохранение транзита через Украину в объеме 30-45 млрд куб. в год. Для Газпрома это позитивная новость, поскольку договоренности позволят сохранить объем экспорта в Западную Европу в объеме 150-170 млрд куб. м. в год, а после 2020 г. есть возможность нарастить его до 200 млрд куб. м., а общий объем экспорта в страны Западной и Восточной Европы и Турции через два года превысит 220 млрд куб. м. На наш взгляд, реакция инвесторов на новость будет нейтральной из-за опасений ограничения европейским судом доли Газпрома в СП-2 в 50%, что ставит компанию в сильную зависимость от транзита через Украину и неопределенностью компенсации расходов на строительство в сумме €9 млрд.

Приток средств в фонды возобновился. По данным мониторинга EPFR, в фонды ориентированные на Россию, за неделю пришло $20 млн. Это относительно скромная сумма, но приток стабилен в течение последних трех недель. После решения ФРС снизить ставку, фонды будут искать возможности инвестировать в долларовые инструменты за пределами США, в том числе, еврооблигации, а спрос на ОФЗ сократится.

Торговая идея – Сбербанк, ао (-1,27%). Спек. продажа, ТР 220 руб. Ставим на коррекцию бумаг финансового и нефтегазового секторов на горизонте 1-2 недели.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Ожидаем закрытие индекса Мосбиржи в диапазоне 2770-2800 п. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 63,50-64,50.