«Открытие Брокер»: Старт торгов может быть негативным, несмотря на растущую нефть

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер»:

Немного итогов предыдущей недели. индекс МосБиржи поднялся с 2791,74 п. до 2796,41 п., а РТС подрос с 1368,93 п. до 1377,38 п. Пара EUR/USD поднялась с $1,1077 до $1,1021. Пара USD/RUB упала с 64,34 до 64,01, а EUR/RUB – с 71,28 до 70,56. Нефть Brent подорожала с $60,22 до $64,28 за баррель. Американский индекс широкого рынка S&P 500 снизился с 3007,39 п. до 2992,07 п.

Прошедшая неделя была богата на события. Атака на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии оставила много вопросов, но итогом стал рост цены нефти. Китай и США обмениваются небольшими уступками в сфере торговли и уже возобновили предварительные консультации для последующих переговоров на правительственном уровне. Федеральная резервная система США снизила ставку и может сделать это ещё раз до конца года, если экономическая статистика будет этому способствовать. Впереди новая неделя ожиданий новостей о переговорах США и КНР, развития ситуации в Персидском заливе и предварительных данных по деловой активности в сентябре.

Япония вновь будет отдыхать в понедельник по случаю Дня осеннего равноденствия. В остальном мире будут публиковаться предварительные индексы деловой активности. Ожидается, что в еврозоне сводный индикатор останется на уровне 51,9 п.

Во вторник выйдут предварительные индексы деловой активности в Японии. Кроме того, появится индекс опережающих экономических индикаторов. На этот день также запланировано выступление главы Банка Японии Х. Куроды. В Германии опубликуют индексы текущей ситуации, деловых ожиданий и делового климата IFO. В США появятся индексы цен на жильё. Ожидается, что за июль жилая недвижимость подорожала на 0,3%. Ещё более подробная информация о ценах на жильё в США появится в виде индексов S&P/Case-Shiller. Картину дня также дополнят индекс потребительского доверия от Conference Board и отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов.

В среду Новая Зеландия поделится данными по экспорту и импорту за август. Далее появится решение Резервного банка Новой Зеландии по ставке, но большинство прогнозов говорит о сохранении её на уровне 1,0%. Во Франции и Германии выйдут индексы потребительского доверия. В США ожидаются отчёты по продажам нового жилья за август и еженедельные данные по запасам нефти и нефтепродуктам от Минэнерго. В России последний день торгов бумаг «Татнефти» с дивидендами (40,11 рублей на акцию).

Утро четверга будет достаточно скудным на новости, а вечером выйдет американская статистика по первичным обращениям за пособием по безработице и окончательная оценка ВВП за II квартал. Дополнит картину дня отчёт по незавершённым продажам жилья.

Китай начнёт пятницу с данных по прибыли промышленных предприятий за август. В еврозоне выйдет отчёт по оценке потребительского и делового доверия, а также индексы делового климата и экономических ожиданий. В США ожидается отчёт по заказам на товары длительного пользования в августе, а также ценам личного потребления. Далее индекс потребительского доверия от университета Мичигана. Выступят представители ФРС Р. Кворлс, П. Харкер. Закроет день отчёт Baker Hughes по активным буровым установкам.

Новая неделя в Азии началась с падения индексов. В минувшие выходные министерство торговли КНР сообщило о том, что команды китайского и американского ведомств провели продуктивную предварительную работу. Однако многим кажется подозрительным тот факт, что китайская делегация по закупке сельскохозяйственных товаров отменила поездку в американский штат Монтана и вернулась в Китай раньше времени. В Гонконге вновь состоялось воскресное развлечение оппозиции в виде вандализма в метро и торговом центре. К 8:40 мск Hang Seng – 26229,14 п. (-0,78%), Shanghai Composite – 2963,85 п. (-1,42%).

Направляясь в Нью-Йорк, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что за атаками на Saudi Aramco «очень возможно» (very likely) стоит Иран. Всех смущает масштаб и сложность атаки, которая была осуществлена. Ущерб до сих пор остаётся неясным, так как Saudi Aramco уже сообщает своим поставщикам об изменениях в расписании поставок. Вооружённые силы Эр-Рияда в очередной раз нанесли бомбовые удары и отметились жертвами среди мирных жителей Йемена. Поддержкой для нефти также является статистика из США, где число активных нефтяных буровых установок сократилось за прошлую неделю на 14 единиц до 719 штук – минимальное число с мая 2017 года. И немного о золоте. Резервы SPDR Gold Trust выросли за прошедшую неделю с 874,51 т до 894,15 т. В пользу золота продолжает работать геополитическая напряжённость в Персидском заливе, да и политика ведущих центральных банков также направлена на размытие ценности денег. К 9:00 мск Brent – $65,1 (+1,28%), WTI – $58,78 (+1,19%), золото – $1523,4 (+0,55%), медь – $5717,71 (-0,50%), никель – $17470 (+0,09%).

Индекс доллара снижался на 0,03% до 98,486 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США находилась на уровне 1,72%. К 9:00 мск пара EUR/USD – $1,102 (+0,06%), GBP/USD – $1,247 (-0,06%), USD/JPY – 107,71 (+0,19%).

Внешний фон перед стартом торгов слабо негативный. Падение азиатских индексов частично компенсируется ростом котировок нефти, а также повышением спроса на российскую нефть на восточном направлении. Тем не менее отечественные индексы могут начать неделю с небольшого снижения на опасениях дальнейшего замедления глобальной экономики из-за затянувшейся торговой войны. В Европе негативное влияние сразу на несколько секторов может оказать банкротство одного из старейших туроператоров Thomas Cook.