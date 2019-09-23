ИАЦ «Альпари»: Доллар сохранит движение около отметки 64 руб.

В пятницу, 20 сентября, торги закрылись смешанно. Рубль укрепился к евро и фунту и немного ослаб к доллару США. Пара доллар/рубль повысилась на 0,01%, до 64,01 руб. Пара евро/рубль снизилась на 0,12%, до 70,55 руб., фунт/рубль – на 0,38%, до 79,92 руб.

Торги на Мосбирже открылись снижением по рублевым парам. Укреплению рубля способствовали надежды на прогресс в торговых переговорах между США и Китаем, а также небольшой рост нефтяных котировок.

В четверг в США стартовал подготовительный раунд американо-китайских переговоров по торговым вопросам. Переговорщики должны подготовить почву для новых переговоров между представителями двух стран, запланированных на начало октября.

Цена на нефть в течение дня торговалась в плюсе на фоне усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке. По итогам дня баррель Brent снизился на 0,15%.

К закрытию дня рубль растерял прибыль против американской валюты. В ходе торгов в Чикаго повысился спрос на защитные активы. Основные фондовые индексы США упали. Такую реакцию вызвали новости, что Китай отменил запланированную сельскохозяйственную поездку в Монтану, подняв вопросы по торговле.

Инвесторы ожидают прогресса в торговом конфликте между США и Китаем, но опасаются, что сделка сорвется. Я полагаю, что это связанно с агрессивной риторикой представителей Белого дома.

В пятницу советник по Китаю Майкл Пиллсбери в интервью South China Morning Post заявил, что США готовы усилить давление на Китай, если Вашингтон и Пекин не заключат торговое соглашение. Пошлины на китайские товары могут быть повышены до 50% и даже до 100%.

В понедельник, 23 февраля, на торгах в Азии нефть торгуется в плюсе. Основными драйверами для рубля по-прежнему являются новости по предстоящим переговорам между США и Китаем, а также напряженность на Ближнем Востоке. Поддержку рубль сейчас получает от налогового периода. Сильного ослабления рубля не ожидаю. Сегодня утром на Мосбирже курс рубля открыл торги ростом к доллару и евро. Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,62% — до $64,68 за баррель.

Динамика пары доллар/рубль сохранится около отметки 64 руб. На открытии курс доллара упадет под отметку 64 руб. В качестве внутридневной поддержки можно выделить уровень 63,75 руб. Пара евро/рубль сохранит движение около 70,30 руб.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»