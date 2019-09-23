ИАЦ «Альпари»: Рынок акций за неделю - на слабом рынке выросли «Мечел» и «НОВАТЭК»

За неделю с 16 по 20 сентября российские фондовые индексы снова остались каждый при своём мнении в своеобразном споре на тему «вверх или вниз». В итоге валютный индекс РТС за неделю снова вырос, но умеренно, на 0,62%, поднявшись до 1377,38 пунктов, а рублевый индекс МосБиржи вырос ещё скромнее, на 0,17%, до 2796,41 пункта.

Цена нефти марки Brent с понедельника по пятницу упала на 5%, до $63,74 за баррель, хотя в течение недели показывала очень резкие колебания в обе стороны. Понедельник, 16 сентября, стартовал мощным ростом из-за атаки дронов на НПЗ и нефтяное месторождение в Саудовской Аравии, а также из-за угроз США нанести удар по Ирану, который всю неделю США и их союзники на Востоке обвиняли в атаке на саудовские нефтедобывающие и перерабатывающие мощности. Угроза военных действий на Ближнем Востоке всё ещё на повестке дня, хотя Саудовская Аравия объявила о том, что добыча и переработка восстановлены в полном объёме.

На фоне громких ближневосточных событий очередное снижение комитетом по открытым рынкам ФРС процентной ставки до 1,75-2% выглядело довольно бледно. Невыразительным оказалось и выступление руководителя Федрезерва Джерома Пауэлла, намекнувшего, что вроде бы ставка и дальше может снижаться, но регулятор будет действовать по обстоятельствам, за что Пауэлл был впоследствии жёстко раскритикован президентом США Трампом в Twitter. Тем не менее, после обнародования решения ФРС доллар пошёл вниз, а спрос на активы развивающихся стран начал повышаться. Хотя российских акций на прошлой неделе эти события коснулись не в полной мере. Нефтегазовые акции показали довольно неоднозначную динамику, из нефтяных «фишек» в лидеры роста не вышел никто.

Одним из лидеров роста стали обыкновенные акции «Мечела», которые на прошлой подорожали на 5,5% до 67,02 руб. за акцию. Вероятно, это могло быть связано с тем, что компания начала осваивать крупное и перспективное Эльгинское месторождение угля. Наша целевая цена по обыкновенным акциям «Мечела» равняется 68 руб., мы рекомендуем «держать» бумаги.

Почти догнали «Мечел» по темпам роста акции «НОВАТЭКа». Акции газовой компании подорожали на 5,4%, вероятно, в преддверии закрытия реестра акционеров для получения промежуточных дивидендов, назначенного на 10 октября. Наша целевая цена по акциям «НОВАТЭКа» составляет 1500 руб., мы рекомендуем «покупать» акции.

В аутсайдерах прошлой недели оказались хорошо выросшие ранее обыкновенные акции «Сургутнефтегаза», которые упали на фоне роста рынка на 5%, до 35,495 руб. за акцию. Примечательно, что привилегированные акции «Сургутнефтегаза» выросли за этот же период на 1,5%. Скорее всего, инвесторы фиксировали прибыль в очень сильно подорожавших бумагах. Наша новая целевая цена за обыкновенную акцию «Сургутнефтегаза» составляет 36 руб., рекомендуем «держать» бумаги, за привилегированную – 38 руб., рекомендация та же – «держать».

На этой неделе мы ожидаем индекс РТС в новом коридоре в 1320-1400 пунктов, а индекс МосБиржи – в интервале значений 2740-2850 пунктов.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»