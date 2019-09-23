ИК «Фридом Финанс»: Статистика из Германии расстраивает инвесторов

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Фондовые индексы США завершили торги 20 сентября в минусе, развернувшись вниз, после того как китайская торговая делегация прервала свой визит на фермы Монтаны и Небраски. S&P500 снизился на 0,49% и закрылся на уровне 2992 пункта. «Четверной колдовской день» ожидаемо привел к росту объемов. Лидерами падения были циклические сектора промышленности и финансов, в плюсе закрылись представители здравоохранения и коммунальных услуг.

Мировые фондовые площадки торгуются сегодня на отрицательной территории после выхода слабой макростатистики в Европе. По предварительным данным, индекс деловой активности в Германии в сентябре продолжил падать и оказался ниже ожиданий, что увеличивает риски замедления мировой экономики. Европейские площадки на этом фоне теряют больше 1%. При этом страхи инвесторов относительно сорвавшейся поездки китайской делегации в аграрные регионы США ослабли после сообщений о том, что отмена мероприятия была инициирована американской стороной и не связана с обострением отношений двух стран.

Тем не менее азиатские индексы сегодня снижаются вслед за европейскими. Пока в Японии празднуют День осеннего равноденствия и рынок закрыт, шанхайский CSI 300 и гонконгский Hang Seng теряют около 1%. Возможна фиксация позиций перед затяжными выходными в Китае на следующей неделе в связи с празднованием 70-летия КНР.

Спрос на безопасные активы усилился. Долговые бумаги растут. Доходность 10-летних казначейских облигаций США опустилась ниже 1,70%. Золото дорожает. Нефть марки Brent торгуется чуть ниже $65 за баррель на фоне сохраняющейся напряженности между Ираном и США и неопределенности относительно сроков восстановления производства нефти в Саудовской Аравии после атаки дронов. Таким образом, аппетит к риску сегодня низкий. Примечательных макроэкономических новостей в США сегодня не ожидается. По нашим прогнозам, в ходе сессии индекс S&P500 вновь опустится к 2980 пунктам.

Техническая картина выглядит смешанной. Индексу так и не удалось закрепиться выше сентябрьских вершин, что выступает негативным фактором. Показатели момента RSI и MACD ухудшаются, но по-прежнему содействуют положительной динамике. Таким образом, среднесрочная картина выглядит благоприятной, но не исключен переход в режим консолидации.