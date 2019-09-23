ИАЦ «Альпари»: Индекс Мосбиржи проведет торги в коридоре 2760 - 2790 пунктов

Российские фишки открылись утром в понедельник в красной зоне. Индекс Мосбиржи и долларовый индекс РТС снижаются почти на 1%. Индекс Мосбиржи проведет сегодняшние торги в коридоре 2760-2790 пунктов. Brent торгуется на отметке $64,46, прибавляя 0,28%. Нефть слишком слабая, чтобы поддержать российский рынок акций. Рубль в легком плюсе. Ожидаемый коридор на сегодня по паре доллар/рубль составляет 63,9-64,2 руб., евро/рубль - 70,2-70,5. Евро/доллар торгуется на уровне 1,098.

Российские банки сократили запасы валюты на треть. Коммерческие банки в августе уменьшили ликвидную валютную «подушку» с 18,5 млрд до 12 млрд долларов. Причем сокращение запасов совпало с повышенной волатильностью на валютном рынке и выходом иностранцев из рублей. По данным ЦБ, со счетов за рубежом за этот период банки вывели 5 млрд долларов. Ранее они, напротив, наращивали валютную ликвидность. Оттока клиентских валютных средств при этом не наблюдалось. На самом деле, перспективы курса рубля до конца год очень противоречивы, отношения США с Китаем и ситуация на Ближнем Востоке – очень серьезные риски. При этом ЦБ РФ в России таргетирует инфляцию, а не валютный курс. С нашей точки зрения, от девальвации рубля лучше страховаться не долларом, а привилегированными акциями «Сургутнефтегаза».

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин, неоднократно критиковавший рост военных расходов, заявил, что теперь они приведены к разумной величине. Ранее министр обороны Сергей Шойгу в интервью назвал утверждения об избыточных расходах на оборону надуманными «стенаниями».

Оборонные расходы были хронически недофинансированы не только в ельцинское время, но и в первые два срока Владимира Путина. Ситуация стала меняться после войны с Грузией 08.08.08. При этом модернизация российских вооруженных сил имела и коммерческий эффект. Сейчас Россия занимает второе место на рынке вооружений с годовым объемом продаж в $15-18 млрд. Пик оборонных расходов пришелся на 2015 и 2016 гг., в 2015 году – 4,3% от размера ВВП, а в 2016 году – около 4,4% ВВП.

В текущем году они составят лишь 2,8% ВВП России. Перевооружение российских войск заканчивается. В теории нормальным уровнем военных расходов считается 3% ВВП. Так что оба правы и Шойгу, и Кудрин. В заключение стоит сказать, что размер оборонных расходов определяет, прежде всего, Путин. Экономисты, которые требуют снизить расходы на силовиков в пользу образования, медицины и т.д. забывают старое правило, кто не хочет кормить свою армию – будет кормить чужую. Самый яркий пример – Ливия.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»