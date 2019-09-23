ИАЦ «Альпари»: Евро продолжает падение

В пятницу, 20 сентября, торги по евро завершились снижением. Евро подешевел на общем укреплении доллара США. Доллар получает поддержку от ожиданий, что ФРС США не станет больше понимать ставки до конца года.

Также фокус внимания участников рынка смещен на торговый конфликт между США и Китаем. Переговорщики занимаются подготовкой к встрече высокопоставленных лиц двух стран для новых переговоров, которые запланированы на начало октября.

На американской сессии возрос спрос на защитные активы после того, как Китай отменил запланированную сельскохозяйственную поездку в Монтану, подняв вопросы по торговле. Инвесторы ожидают прогресса в торговом конфликте между США и Китаем, но опасаются, что сделка сорвется. Я полагаю, что отказ связан с агрессивной риторикой представителей Белого дома, хотя для СМИ будет названа другая причина.

Советник Майкл Пиллсбери. Майкл Пиллсбери в интервью South China Morning Post заявил, что США готовы усилить давление на Китай, если Вашингтон и Пекин не заключат торговое соглашение. Пошлины на китайские товары могут быть повышены до 50%-100%.

Запланированная статистика (GMT +3):

С 10:15 до 12:00 выйдут индексы деловой активности в производственном секторе и сфере услуг за сентябрь во Франции, Германии и еврозоне.

В 13:00 Британия заявит об изменении баланса промышленных заказов Конфедерации британских промышленников за сентябрь. В Германии выйдет ежемесячный отчет Бундесбанка.

В 15:30 Канада сообщит об изменении объема оптовой торговли, а США представят индекс экономической активности от ФРБ Чикаго за август.

В 16:45 США опубликуют индекс деловой активности в производственном секторе и индекс PMI для сферы услуг за сентябрь.

Текущая ситуация:

Мои ожидания с выходом цены к 1,1092 не оправдались. Прогноз на рост отменился при пробое трендовой и балансовой линии. В понедельник торги в Европе открылись снижением по евро. Сегодня не запланирован выход важной статистики в Европе. Буквально за час евро подешевел к доллару на 0,5% или 55 пунктов. У меня были мысли сегодня рассмотреть движение против пятницы, но с предстоящими переговорами между США и Китаем, не стал рассматривать укрепление евро.

Текущий курс составляет 1,0968. Ближайшими целевыми уровнями для продавцов являются: 1,0954 и 1,0926. Для покупателей они являются поддержками. Последний уровень 1,0923 есть средняя линия (d3) с отклонение от LB на 1%. Судя по настроению продавцов и низкой активности покупателей, мы туда и идем.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»