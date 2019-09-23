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ИАЦ «Альпари»: Основные ньюсмейкеры – Австралия и Япония

23 сентября 2019

На этой неделе, в отличие от бурной прошлой недели, особенно ярких событий не ожидается. Однако во вторник, 24 сентября, советуем ознакомиться с выступлениями руководителей некоторых центральных банков. Речь идёт о выступлении на конференциях руководителя Резервного Банка Австралии Филипа Лоу и главы Банка Японии Харухико Куроды.

От выступления Куроды вряд ли можно ожидать больших сенсаций. Однако поскольку, согласно опубликованным в сентябре данным, августовская инфляция в Японии обновила двухлетние минимумы, то от Банка Японии можно было бы ожидать усиления мер по смягчению монетарной политики. Так как Банк Японии уже неоднократно заявлял, что не намерен менять процентную ставку (напомним, что она находится на отрицательном уровне в -0,1%), скорее всего, смягчение будет выражаться в покупке Банком Японии активов на открытом рынке. Вероятно, в выступлении Куроды могут быть освещены какие-либо детали программы покупки активов.

А вот выступление главы РБА Филипа Лоу, которое состоится в этот же день, может быть намного более интересным. Прежде всего, потому, что безработица в Австралии в августе превысила целевой уровень в 5,2% трудоспособного населения и выросла до 5,3%. Некоторые западные СМИ восприняли эти данные как сигнал о возможном новом снижении процентной ставки РБА. Напомним, что в августе текущего года Резервный Банк Австралии впервые с 2016 года снизил процентную ставку до 1,5%. Рост безработицы может стать сильным стимулом для дальнейшего смягчения монетарной политики РБА. Однако инфляция в Австралии находится лишь немного ниже целевого уровня РБА в 2% в год, что, в свою очередь, может препятствовать дальнейшему смягчению монетарной политики в Австралии. В любом случае, выступление главы РБА, запланированное на вторник, заслуживает внимания, особенно для тех, кто следит за курсом австралийского доллара к мировым валютам.

Среди других заслуживающих внимания событий недели отметим:

·         Публикация опережающего индикатора – индекса Markit для еврозоны за сентябрь (понедельник, 23 сентября, в 11:00 мск).

·         Публикация опережающего индикатора – индекса PMI Markit для США за сентябрь (понедельник, 23 сентября, в 16:50 мск).

Аналитики ожидают, что в еврозоне индекс Markit в сентябре остаётся без изменений, на уровне в 51,9 пунктов, а в США индекс PMI Markit немного снизился – до 49,7 пунктов. В любом случае, влияние этих индикаторов на пару EURUSD будет краткосрочным, возможен краткосрочный откат курса евро к доллару вверх.

На текущей неделе ожидаем курс доллара к рублю в диапазоне 63,5-65 руб., а курс евро к рублю с высокой вероятностью будет торговаться в пределах 70,3-72 руб. за евро.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ СИА /
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