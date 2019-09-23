Комментарии Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 23 сентября: 3 087,5901 руб/1 г золота и 36,7000/1 г серебра ЦБ РФ с 21 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 087,5901 руб.

1 грамм серебра - 36,7000 руб.

1 грамм платины - 1 939,8800 руб.

1 грамм палладия - 3 380,9299 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 6,1800 р. (0,20%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0400 р. (0,11%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 23,8199 р. (1,24%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 102,1600 р. (3,12%) . dims

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