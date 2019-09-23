ИАЦ «Альпари»: Евро готов спуститься к 70,0 руб.

Валютный рынок России в начале новой недели выглядит не очень интересно. Новых идей нет, и инвесторам только и остается, что следовать за глобальными трендами.

А тренды на сегодня следующие. Нефть к настоящему времени в минусе, но основные торги идут вокруг уровня $64 за баррель Brent. Сырье не отходит от этого рубежа и все время возвращается к нему, как будто там магнит. Новостной поток, важный для инвесторов в нефти, все время меняет характер: то рынок бурно радуется падению численности буровых установок в США до минимума 28 месяцев, то начинает бояться геополитической напряженности из-за проблем с Ираном.

Еще один тренд – укрепление позиций доллара на мировой арене, потому что геополитика, опять же, выходит на авансцену. Переговоры межу США и Китаем по торговому соглашению, которые должны были бы начаться на прошлой неделе и продолжиться на этой, пока никак себя не проявили. Пока по этому вопросу царит информационная суета.

Внутренних новостей, способных поддержать рубль сейчас, практически нет. А фактор налогового периода сам по себе почти никогда не работает - ему нужно что-то дополнительное для усиления эффекта.

В результате доллар балансирует около 64,0 руб. и далеко от этого рубежа не отходит. Краткосрочно, пара доллар/рубль может проторговаться в диапазоне 63,80-64,15 руб. Евро отступает заметнее, потому что основная валютная пара на мировом валютном рынке оказалась под «медвежьим» прицелом. Евровалюта уже сползла к 70,27 руб. и без особенных усилий может отступить в область 70,00 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»