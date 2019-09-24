ИАЦ «Альпари»: На рынок спустилась осенняя хандра

Отечественный фондовый рынок в понедельник снижается - общерыночные настроения сродни погоде в средней полосе нашей страны. Индекс МосБиржи отступает в область 2780 пунктов и может просесть к поддержке на 2775 пунктов. Под ней есть поддержка на отметке 2760 пунктов, и если на площадке не появится мало-мальски интересных идей, рублевый индикатор завтра проскользнет туда уже завтра. Индекс РТС отошел к 1370 пунктам и может отступить в область 1355 пунктов.

В плюсе сегодня держатся бумаги «НорНикеля», которые продолжают восстанавливаться в рамках краткосрочного восходящего тренда. При закреплении акций выше 16500 руб. будем говорить о высокой вероятности пробоя сентябрьского пика, но пока все довольно шатко.

Акции «Системы» стабилизировались после коррекции прошлой недели, но пока здесь больше нет конструктивных идей. Максимум, на что можно рассчитывать в моменте - это на консолидацию в пределах 12,34-12,90 руб.

Рубль сейчас защищен, отчасти, налоговым периодом, отчасти ценами на нефть, которые балансируют около $64 за баррель Brent. Но это пока, а среднесрочно перспективы «россиянина» особенно позитивными уже не выглядят. Американская валюта провела понедельник около 64,0 руб. и ничем внимание инвесторов не привлекала. Коридор колебаний тут остается понятным в пределах 63,80-64,45 руб. Евро/рубль сохраняется под давлением и отступает к 70,30 руб. под вечер.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»