ПСБ: Неделю начали со снижения

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:



В понедельник российский фондовый рынок продолжил коррекционную тенденцию, начатую на прошлой неделе, чему способствовал негативный внешний фон. Давление на российские бумаги оказывала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent терял в пределах 0,5%. Также продажи поддержала динамика западных фондовых площадок. Так, в Европе к вечеру основные индексы снижались в пределах 1,2%, а в США после первых часов торгов теряли чуть менее 0,2%. На таком фоне к 18.10 мск. индекс МосБиржи снизился на 0,5%, отступив в район 2780 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции ФосАгро, Полюс и ИнтерРАО, упавшие более чем на 1,5%. Лучше рынка торговались Норильский никель и ОГК-2, прибавившие 1,3% и 1,1% соответственно. Отметим, что на прошлой неделе рынок предпринял попытку обновить исторические максимумы, однако сил на подъем выше 2850 пунктов не хватило, после чего по рынку прокатилась волна коррекции. Она привела индекс МосБиржи к поддержке, расположенной на уровне 2780 пунктов. Уход ниже этой отметки будет сигнализировать о росте вероятности углубления коррекции, а ближайшей поддержкой в этом случае станет уровне 2740 пунктов. Однако сегодня «быкам» удалось удержать рынок выше 2780 пунктов, что оставляет им шансы на возобновление роста.



На валютной секции Московской биржи рубль укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар снизился на 0,2%, торгуясь в районе 63,9 рубля, евро упал на 0,4%, отступив ниже 70,3 рубля. Отметим, что укрепление рубля прошло на негативном внешнем фоне. Так, наблюдалось снижение цен на нефть и разнонаправленное движение валют EM. При этом локальную поддержку рублю оказывает приближение пика налоговых выплат, что позволяет российской валюте игнорировать слабый внешний негатив. Отметим, что в последние сессии доллар консолидируется под сопротивлением, расположенным на уровне 64 рубля. Долларовые «медведи» предпринимают попытки создания плацдарма для дальнейшего снижения. Однако внешний фон, в виде снижения цен на нефть, а также прохождение пика налоговых выплат в рамках предстоящей недели, на горизонте ближайших недель могут привести к восстановлению американской валюты и отыгрышу уровня 64 рубля.