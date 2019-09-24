Комментарии

ПСБ: Неделю начали со снижения

24 сентября 2019

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:

В понедельник российский фондовый рынок продолжил коррекционную тенденцию, начатую на прошлой неделе, чему способствовал негативный внешний фон. Давление на российские бумаги оказывала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent терял в пределах 0,5%. Также продажи поддержала динамика западных фондовых площадок. Так, в Европе к вечеру основные индексы снижались в пределах 1,2%, а в США после первых часов торгов теряли чуть менее 0,2%. На таком фоне к 18.10 мск. индекс МосБиржи снизился на 0,5%, отступив в район 2780 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции ФосАгро, Полюс и ИнтерРАО, упавшие более чем на 1,5%. Лучше рынка торговались Норильский никель и ОГК-2, прибавившие 1,3% и 1,1% соответственно. Отметим, что на прошлой неделе рынок предпринял попытку обновить исторические максимумы, однако сил на подъем выше 2850 пунктов не хватило, после чего по рынку прокатилась волна коррекции. Она привела индекс МосБиржи к поддержке, расположенной на уровне 2780 пунктов. Уход ниже этой отметки будет сигнализировать о росте вероятности углубления коррекции, а ближайшей поддержкой в этом случае станет уровне 2740 пунктов. Однако сегодня «быкам» удалось удержать рынок выше 2780 пунктов, что оставляет им шансы на возобновление роста.

На валютной секции Московской биржи рубль укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар снизился на 0,2%, торгуясь в районе 63,9 рубля, евро упал на 0,4%, отступив ниже 70,3 рубля. Отметим, что укрепление рубля прошло на негативном внешнем фоне. Так, наблюдалось снижение цен на нефть и разнонаправленное движение валют EM. При этом локальную поддержку рублю оказывает приближение пика налоговых выплат, что позволяет российской валюте игнорировать слабый внешний негатив. Отметим, что в последние сессии доллар консолидируется под сопротивлением, расположенным на уровне 64 рубля. Долларовые «медведи» предпринимают попытки создания плацдарма для дальнейшего снижения. Однако внешний фон, в виде снижения цен на нефть, а также прохождение пика налоговых выплат в рамках предстоящей недели, на горизонте ближайших недель могут привести к восстановлению американской валюты и отыгрышу уровня 64 рубля.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Свой дом EXPO-2019, 14-15 сентября
«Заказчик не должен быть дизайнером». Проекты конкурсантов на выставке «Свой дом EXPO» оценивали посетители
Как сэкономить на дизайне интерьера
«Не потому, что 'я художник, я так вижу'». Зачем дизайнеры изучают жизнь своих заказчиков
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги