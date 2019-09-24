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ИАЦ «Альпари»: Валютная пара EUR/USD: по прогнозу ожидается падение до 1,0970

24 сентября 2019

В понедельник, 23 сентября, торги завершились снижением. Цена остается в диапазоне 12 сентября, который сформировался после заседания ЕЦБ и пресс-конференции главы ЕЦБ Марио Драги. Покупатели смогли оправиться после дневного падения курса евро до 1,0966. Укреплению единой валюты способствовала противоречивая статистика в США. Цена восстановилась до 1,10.

Индекс в производственной сфере в Штатах превысил ожидания, в то время как показатель в сфере услуг вышел ниже прогноза. Падение занятости в сфере услуг наблюдается впервые более чем за девять лет. Доходность 10-летних облигаций в США упала. Вместе с ней и индекс доллара.

На момент написания обзора евро стоит 1,0990. По формации с вершины 1,1073 завершение нисходящего движения не просматривается. После резкого падения до 1,0966 можно предположить, что нас ожидает продолжение консолидации под балансовой линией.

Если продавцы и не обновят минимум, то, по крайней мере, могут вернуть курс к 1,0966 за счет снижения кроссов с евро. По прогнозу ожидается падение до 1,0970. Даже при коррекции до 1,0975 будут выполнены условия для коррекции.

Вчера глава ЕЦБ Марио Драги заявил, что в производственной сфере в еврозоне не наблюдаются признаки выздоровления и устойчивого падения. Такое состояние может оказать негативное влияние на всю экономику региона. Его заявления будут сдерживать покупателей на этой неделе. Если цена сохранит движение по прогнозу, то тогда можно будет рассмотреть «двойное основание» с целью 1,1040.

В 11:00 мск Германия опубликует индикатор условий деловой среды от IFO, индикатор оценки текущей ситуации от IFO и индикатор экономических ожиданий от IFO за сентябрь.

В 11:30 мск Британия сообщит об изменении чистого объема заемных средств государственного сектора за август.

В 16:00 мск США опубликуют индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller за июль, в 17:00 – индикатор потребительской уверенности и производственный индекс ФРС-Ричмонда за сентябрь.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ СИА /
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