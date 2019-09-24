ИАЦ «Альпари»: Пара доллар/рубль в очередной раз закрепилась ниже 64 руб.

Во вторник, 24 сентября, рубль слегка повышается к доллару и евро в отсутствие сильных сигналов, отыгрывая пик налогового сезона в РФ, который приходится на 25 сентября (НДС, НДПИ и акцизы). Объем платежей оценивается в 1,1 трлн руб. Евро тестирует уровень поддержки 70 руб. на фоне ослабления европейской валюты ниже 1,1 доллара. Курс доллара расчетами «завтра» снижается на 13 коп., до 63,70 руб., курс евро — на 12 коп., до 70,05 руб.

В понедельник, 23 сентября, торги по рублевым парам закрылись снижением. Рубль подорожал к доллару США на 0,27%, до 63,83 руб., к евро – на 0,55%, до 70,17 руб., к фунту - на 0,72%, до 79,35 руб. Баррель Brent подорожал с $63,53 до $64,78 на фоне разговоров, что Саудовской Аравии потребуются месяцы для восстановления добычи нефти вместо обещанных руководством компании 10 недель. Нефтяная госкомпания Saudi Aramco утверждает, что до конца текущего месяца добыча нефти вернется на полную мощность.

Во вторник, 24 сентября, на торгах в Азии баррель Brent торгуется на уровне $64,44. На рынке боковая динамика в диапазоне $62,85-66,45 может сохраниться до четверга, пока не выйдут отчеты по запасам нефти от Американского института нефти и Минэнерго США. По прогнозам ожидается сокращение запасов нефти в пределах 0,7-1,2 млн баррелей в сутки.

Волатильность на внутреннем валютном рынке остается низкой. Участники рынка ждут новостей относительно подготовки торгового соглашения между США и Китаем. Напряженность на Ближнем Востоке и предстоящие переговоры остаются главными темами для рубля на этой неделе.

У рубля сейчас все хорошо. Полагаю, что продавцы сегодня или в среду попробуют прорваться через поддержку 63,75 к уровню 63,35 руб. В паре евро/рубль ближайшим целевым уровнем выступает отметка 70 руб.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»