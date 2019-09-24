ИК «Фридом Финанс»: RusAl занял деньги на Западе

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:

Неделя началась с небольшой коррекции. Слабый новостной фон обусловил низкую торговую активность. Лидерами роста стали акции ETF на золото (+1,63%). Лидерами снижения стали акции Интер РАО (-2,00%). Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 64.

RusAl (+0,30%) привлек крупные кредиты. Компания сумела привлечь финансирование в размере $750 млн. Чистый долг таким образом, может вырасти на 10%. Долговая нагрузка (около 1,8х EBITDA в настоящее время) не нарушит установленных ковенант. Цена на алюминий снижалась на протяжении года, но в последние месяцы стабилизировалась в диапазоне $1700-1800 за тонну, что обуславливает положительную производственную рентабельность (11% по EBITDA по итогам полугодия). Также увеличиваются объемы производства алюминия, что положительно сказывается на выручке и прибыли. Новость примечательна еще и тем, что кредит предоставляется западными банками, впервые после снятия санкций.

Россия сократит добычу нефти. В рамках соглашения ОПЕК+ добыча нефти в сентябре уменьшится на 228 тыс. барр. в день, что составляет около 2% от общего объема добычи. Мы не исключаем пересмотра соглашения в декабре, если дефицит на рынке вырастет до -1,5 млн барр. в день. Восстановление разрушенных объектов в Саудовской Аравии, суды по всему, потребует минимум от 4 до 6 мес., однако влияние на мировые поставки может быть минимальным, если выпавший объем будет компенсирован из резервов и за счет роста добычи вне стран ОПЕК. Для рынка новость о сокращении добычи в России нейтральная.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Ожидаем закрытие Индекса Мосбиржи в диапазоне 277-2800 п. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 63,50-64,50.