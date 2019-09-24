ИАЦ «Альпари»: Укрепление рубля под вопросом

Понедельник для рынка нефти завершился умеренным снижением. Торги начались вблизи отметки $63,9 за баррель марки Brent, цена поднялась до $64,2, затем к полудню резко опустилась к $62,6, а к концу дня частично восстановилась до $63,5. Источники агентства Reuters сообщили в понедельник, что Саудовская Аравия восстановила около 75% добычи нефти, потерянной в результате атак на объекты страны, и полностью восстановит производство к началу следующей недели. Производство нефти на объекте в Хураисе сейчас превышает 1,3 млн баррелей в сутки, а производство в Абкаике находится на уровне около 3 млн баррелей в сутки, сообщил источник агентства. Утром вторника нефть торговалась чуть ниже уровней вчерашнего закрытия, вблизи $63,4 за бочку. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $62,7-64,0 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сохраняется между $62,3-68,7. Поздно вечером выйдет отчет Американского нефтяного института по запасам нефти. Напомним, что неделей ранее они снизились на 0,6 млн баррелей.

Основные западные фондовые рынки не показали в понедельник единой динамики, европейские площадки преимущественно снизились, а американские индексы показали умеренный рост. Снизился и российский рынок. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 0,39%, долларовый индекс РТС на фоне укрепления рубля снизился меньше, на 0,28%. Среди лидеров снижения – «ПИК» (-2,76%) и «ИнтерРАО» (-2%). Американский индекс Dow 30 вырос при этом на скромные 0,06%. Утром вторника большинство индексов стран АТР росло на 0,1-0,8%. Исключением был SAX Australia, который снижался менее чем на 0,1%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3 003 п., на 0,21% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Незначительное утреннее снижение нефти с одновременным ростом большинства азиатских площадок не дают четких ориентиров перед открытием рынка российских акций, торги начнутся нейтрально. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2760-2815 пунктов, по индексу РТС — 1360-1385 пунктов.

В отличие от рынка акций, рубль в понедельник укрепился. По итогам дня на МосБирже доллар подешевел до 63,8350 руб. (-17,5 коп.), а европейская валюта снизилась до 70,1700 руб. (-38,5 коп.). Опережающее падение евро связано со снижением пары EUR/USD с 1,1010 до 1,0990. При этом евро близок к тому, чтобы обновить по отношению к рублю минимумы с марта 2018 года. Однако утреннее, хоть и незначительное, но все-таки снижение нефтяных котировок способно приостановить укрепление рубля. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 63,2-64,5 руб., для европейской валюты — 69,5-70,9 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»