ИАЦ «Альпари»: Падение евро помогло рублю вырасти

В понедельник, 23 сентября, доллар отступил под натиском рубля, а евро просто сдалось на милость победно марширующего на июльские уровни «россиянина». К закрытию торгов понедельника обменный курс американского доллара расчётами «завтра» упал на 15 коп. (-0,24%), до 63,86 руб. Курс евро упал намного больше, на 39 коп. (-0,53%), до 70,17 руб.

Евро в понедельник упал по отношению к доллару на 0,2%, падение единой европейской валюты помогло вырасти курсу рубля к евро. Причиной падения евро стали негативные новости из Германии: индекс Markit в сфере услуг неожиданно сильно упал вопреки ожиданиям аналитиков с 54,8 до 52,5 пункта. Так как индексы Markit считаются важными опережающими индикаторами состояния экономики, вероятнее всего, этот сигнал был прочитан рынком как предупреждение о возможной будущей рецессии в крупнейшей экономике еврозоны, а значит, и в еврозоне в целом.

Рублю, вероятно, также помогли укрепиться достаточно позитивные новости от российского Минфина, объявившего о подготовке государства к реформе госуправления и, соответственно, массовым сокращениям госаппарата с января 2020 года. Заявление во многом является популистским, но, видимо, определённый позитивный фон на валютном рынке оно смогло создать.

А вот цена на нефть на рубль влияние не оказала. Так, в понедельник цена нефти североморской смеси Brent продолжила плавно сползать вниз и упала на 0,34%, до $63,52 за баррель. Скорее всего, нефть падает на снижении опасений эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке, а также на сообщениях Саудовской Аравии, что она намерена восстановить в полном объёме экспорт нефти уже на текущей неделе. Сегодня утром цена нефти Brent продолжает падать и снижается на 0,17%.

Сегодня мы не исключаем, что при открытии торгов рубль после вчерашнего ралли может скорректироваться вниз. Мы сохраняем прогноз по курсу доллара в 63,5-64,5 руб., а по курсу евро немного снижаем прогноз до 70-71,5 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»